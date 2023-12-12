العين البكار يلتقي مجموعة من شباب مشروع الزمالة البرلمانية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 12 كانون الأول (بترا) – التقى رئيس اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان العين الدكتور خالد البكار اليوم الثلاثاء، مجموعة من شباب برنامج الزمالة البرلمانية التابع لصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية.
وتحدث البكار عن أهمية جهود الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، وتسخير جميع الإمكانيات لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية والعلاجية لقطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي عليه.
وأشار إلى ضرورة انخراط الشباب في الحياة السياسية والانتساب للأحزاب السياسية، انسجاما مع الرؤى الملكية السامية، لافتاً إلى دورهم الهام في المجتمع، إذ يلعبون دوراً كبيراً في ايجاد رأي عام ايجابي باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ظل الأزمات التي تمر بها المنطقة.
وقال البكار إن التحديث الإداري يسهم في بناء قطاع عام ممكَّن ويعيد الألق والتميّز للإدارة العامّة، ويحسّن الخدمات المقدّمة للمواطنين ويرفع كفاءة الإدارة العامة، مشيرا إلى ضرورة ترشيق القطاع العام من خلال دمج المؤسسات الحكومة متداخلة الصلاحيات لترشيد النفقات وتحسين الخدمات.
وأشاد بمشروع الزمالة البرلمانية، الهادف إلى ايجاد قيادات شبابية قادرة على إحداث التغيير من خلال زيادة درجة الوعي لديهم بمختلف القضايا والتحديات الوطنية، وتوسيع قاعدة المشاركة الشبابية، وإتاحة الفرصة أمامهم للتدريب العملي في المؤسسات التشريعية والرقابية.
بدورهم، تحدث شباب الزمالة البرلمانية حول أهمية تحديث القطاع العام، وإحداث التغيير الإيجابي وإعادة النظر في أسس التقييم، ما ينعكس على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسينها، وتمكين العاملين في القطاع العام من أداء مهامهم والقيام بأعمالهم بكفاءة عالية، وضرورة أن تنسجم مخرجات التعليم مع حاجات سوق العمل.
--(بترا)
م ش/ ف م/ف ق
12/12/2023 15:05:16
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