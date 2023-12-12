العين البكار يلتقي مجموعة من شباب مشروع الزمالة البرلمانية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 12 كانون الأول (بترا) – التقى رئيس اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان العين الدكتور خالد البكار اليوم الثلاثاء، مجموعة من شباب برنامج الزمالة البرلمانية التابع لصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية.

وتحدث البكار عن أهمية جهود الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، وتسخير جميع الإمكانيات لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية والعلاجية لقطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي عليه.

وأشار إلى ضرورة انخراط الشباب في الحياة السياسية والانتساب للأحزاب السياسية، انسجاما مع الرؤى الملكية السامية، لافتاً إلى دورهم الهام في المجتمع، إذ يلعبون دوراً كبيراً في ايجاد رأي عام ايجابي باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ظل الأزمات التي تمر بها المنطقة.

وقال البكار إن التحديث الإداري يسهم في بناء قطاع عام ممكَّن ويعيد الألق والتميّز للإدارة العامّة، ويحسّن الخدمات المقدّمة للمواطنين ويرفع كفاءة الإدارة العامة، مشيرا إلى ضرورة ترشيق القطاع العام من خلال دمج المؤسسات الحكومة متداخلة الصلاحيات لترشيد النفقات وتحسين الخدمات.

وأشاد بمشروع الزمالة البرلمانية، الهادف إلى ايجاد قيادات شبابية قادرة على إحداث التغيير من خلال زيادة درجة الوعي لديهم بمختلف القضايا والتحديات الوطنية، وتوسيع قاعدة المشاركة الشبابية، وإتاحة الفرصة أمامهم للتدريب العملي في المؤسسات التشريعية والرقابية.

بدورهم، تحدث شباب الزمالة البرلمانية حول أهمية تحديث القطاع العام، وإحداث التغيير الإيجابي وإعادة النظر في أسس التقييم، ما ينعكس على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسينها، وتمكين العاملين في القطاع العام من أداء مهامهم والقيام بأعمالهم بكفاءة عالية، وضرورة أن تنسجم مخرجات التعليم مع حاجات سوق العمل.

--(بترا)

م ش/ ف م/ف ق

12/12/2023 15:05:16