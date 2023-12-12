اختتام فعاليات موسم مجمع اللغة العربية الثقافي الحادي والأربعين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 كانون الأول (بترا)– أوصى المشاركون بفعاليات الموسم الثقافي الحادي والأربعين لمجمع اللغة العربية الأردني الذي جاء تحت عنوان "القدس في الشعر العربي الحديث"، بالالتفات إلى مكانة القدس، بوصفها مولداً للأدبية بمفهومها المعاصر.

وطالب المتحدثون في ختام الفعاليات اليوم الثلاثاء، بتشكيل معرفة بالقدس ومكانتها في تاريخ العرب والإسلام، عبر ندوات سنوية تبرر موقعها في الصراع، ومنزلتها في الوجدان الأدبي العربي. وترجمة الأشعار التي قيلت في القدس إلى لغات عالمية لتكوين رأي عام متعاطف مع القضية العربية. فضلاً عن إعادة الأبعاد المقاومة إلى مفاهيم الثقافة والمثقف، والأدب والأديب.

وكان رئيس المجمع الدكتور محمد عدنان البخيت، قال في كلمته بافتتاح الفعاليات، "إن الدراسات الجامعية التي أعدت حول منزلة القدس في الأدب والشعر العربي الحديث جاءت لتقول لنا أن الأشعار التي قيلت فيها لا ترقى إلى مقام مدينة السلام التي هي في وجداننا جميعاً".

وترأس الدكتور علي محافظة، الجلسة الأولى التي تضمنت مداخلات عن ثلاثة أبحاث، الأول بعنوان: "القدس المكان والرمز"، قدمه عضو المجمع الدكتور إبراهيم السعافين، والثاني بعنوان: "صورة القدس في شعر أحمد مطلوب"، قدمه الدكتور محمد العاني من المجمع العلمي العراقي، والثالث بعنوان: "القدس في الشعر المعاصر، تأملات في عبقرية المكان أم في سرة الكون"، قدمه أستاذ النقد الأدبي في جامعة اليرموك الدكتور زياد الزعبي.

وأشار السعافين في مداخلته إلى مكانة القدس الدينية والقومية في نفوس المسلمين والعرب، وأهميتها الأدبية والفنية من حيث رمزيتها من جانب، وطبيعة المكان وثراؤه من جانب آخر، مستعرضاً عددًا من الأماكن العريقة فيها، بما تحمله من حكايا نابضة بالحب والحياة، واصفًا الحالة المزرية التي آلت إليها بعد أن دنستها أيدي الاحتلال الغاشم.

وبين العاني في بحثه عن توظيف الصورة الشعرية التي ترتبط بالقيم النبيلة في شعر اللغوي أحمد مطلوب، وصورة القدس التي تكشف عن الأصالة المرتبطة بالجودة والإحكام والانتماء إلى الماء والأرض والطين.

وأكد الزعبي، أن ما سعى إليه في بحثه هو قراءة حضور القدس في الشعر العربي المعاصر، وتأمل صور هذا الحضور معتمداً على المادة الواسعة التي جمعها وعالجها الدكتور محمد حور في كتابه: "تجليات القدس في الشعر المعاصر"، بالإضافة إلى إيراد صور القدس في الشعر بأبعاده المعرفية والإنشائية والدينية التي برزت فيه أو غابت عنه.

وشارك في الجلسة الثانية، التي ترأسها عضو المجمع الدكتور محمد عصفور، ثلاثة متحدثين، قدم فيها عضو المجمع الدكتور محمد حور، مداخلة بعنوان: "صور القدس في شعر المرأة"، فيما قدم الدكتور زهير عبيدات من الجامعة الهاشمية، مداخلة بعنوان: "القدس والأقصى في شعر أيمن العتوم"، وتحدث الدكتور نارت قاخون من جامعة آل البيت، عن "مريد البرغوثي والتعب المقدسي- دراسة في الاستعارة المتعبة".

وعرض حور، لدور المرأة الفلسطينية في النضال والدفاع عن وطنها المغتصب عامة، وفي بكائها على مدينتها المقدسة القدس خاصةً، متحدثاً عن عدد من النساء اللواتي ضربن أروع الأمثلة ووظفن أشعارهن في خدمة مدينتهن القدس، من أمثال: مي صايغ، وعائشة الخواجا، وكلثوم عرابي، ونبيلة الخطيب، وشهلا الكيالي، مسلطا الضوء على أبرز خصائص أشعارهن الموضوعية والفنية.

وتناول عبيدات، صورة الأماكن المقدّسة في مدينة القدس، في شعر أيمن العتوم، وماهية هذه الصورة ومرجعياتها وعلاقتها بالإنسان وموقفه منها، مع توضيح مفهوم المكان ودوره وسلطته وتوظيفه في الصراع مع الاحتلال وقدرته على تحويله إلى خطاب تعبير عن القضية الفلسطينية والواقع العربي المعاصر.

وأورد الدكتور قاخون، الاستعارات النفسية المعرفية في نماذج من شعر مريد البرغوثي ونثره، حيث تظهر القدس في استعارات إدراكية تعبر عن تعب وإعياء يتجلى في بناء الاستعارات، وفضاءات منوالها الاستعاري.

--(بترا)

م خ/ ف ج

12/12/2023 14:52:51