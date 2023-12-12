إدارية النواب تبحث موضوع الهيكل التنظيمي لـلخدمة والإدارة العامة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 كانون الأول (بترا)- دعا رئيس اللجنة الإدارية النيابية، المهندس يزن الشديفات، إلى ضرورة مضي الحكومة قدمًا بتنفيذ المسارات الإصلاحية الثلاثة، وصولًا لمنظومة إصلاحية نموذجية، كما أرادها جلالة الملك عبدالله الثاني، ورسم خارطة طريق واضحة المعالم لترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية وتكافؤ الفرص في عملية التعيين.

وأكد الشديفات، خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، لمناقشة موضوع الهيكل التنظيمي والإداري لهيئة الخدمة والإدارة العامة التي تم استحداثها، بحضور رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، ومدير عام معهد الإدارة العامة سهام الخوالدة، أهمية الدور الذي يقوم به ديوان الخدمة المدنية.

ولفت إلى أن اللجنة الإدارية معنية بمتابعة خطة تطوير القطاع العام والنهوض به، مشددا على ضرورة تعزيز التنسيق لتنفيذ خطة تحديث القطاع العام بين المؤسسات الحكومية كافة.

وأوضح أنه يتوجب على الجميع العمل ضمن إطار التشاركية والتعاون والتنسيق، بهدف دعم عملية التحديث والتغيير في القطاع العام، حتى يصبح الإصلاح الإداري واقعا ملموسا.

بدورهم، طالب النواب: أسماء الرواحنة، محمد الشطناوي، علي الطراونة، أحمد الخلايلة، محمد جرادات، امغير الهملان، عدنان مشوقة، بضرورة أن يكون هناك تفكير جدي بمصير موظفي ديوان الخدمة المدنية، بعد عملية إنشاء هيئة الإدارة والخدمة العامة.

وتساءلوا عن الهيكل التنظيمي لهيئة الإدارة والخدمة العامة، والدور البديل عن ديوان الخدمة المدنية، وأين سيذهب موظفي الديوان جراء هذا التغيير؟، داعين إلى تعزيز الوزارات والمؤسسات الحكومية بكوادر ديوان الخدمة، نظرا للخبرة الكبيرة التي يتمتعون بها.

من جانبه، أكد الناصر أن الهيئة ستبقى ملتزمة بمعايير النزاهة التي تحكم إتاحة الفرص أمام جميع طلبات التعيين، لافتا إلى أن عملية الإعلان المفتوح ستتيح فرصة أكبر أمام المواطنين من أبناء المنطقة الواحدة.

وقال إن الديوان ومن خلال كوادره سيعمل على تدريب موظفي الوزارات المعنين بعملية التعيين، ليكونوا قادرين على التعامل مع هذه العملية، مضيفًا أن عملية الإعلان المفتوح ستضمن سيطرة أكبر على آلية التعامل مع الأعداد الكبيرة لطلبات التعيين.

وأوضح الناصر أن الديوان يسعى للارتقاء بمُستوى الأداء العام لموظفي القطاع العام، باعتباره جزءا من الإصلاح الإداري الذي تقوم به الحكومة، مشيرًا إلى أنه سيُصدر كشفًا تنافسيًا نهاية شباط المُقبل، وسيتم تزويد وزارة التربية بكشف يتضمن أسماء وتخصصات مخزون الديوان التي تعنى بوزارة التربية.

وبين أن الهيئة ستحل محلّ ديوان الخدمة المدنية، اعتباراً من مطلع العام المقبل؛ لتعمل كهيئة رقابية تنظيمية تعنى بتطوير السياسات والمعايير المتعلقة بالموارد البشرية، وتضمن الامتثال المسبق للمؤسسات الحكومية للتخطيط والتنفيذ والتعيين.

وأشار الناصر إلى أنه ستتم عملية التحول بالتدريج من خلال استمرار الديوان بعمله، ونقل أدواره في عملية التعيين إلى الجهات المعنية بتدرج، لتكون قادرة على التعامل مع طلبات التعيين المقدمة.

وتابع أن هذه العملية ستواجه تحديات، إلا أننا قادرون على التعامل معها بكل موضوعية، في سبيل المضي قدماً بعملية الإصلاح والتطوير، لافتا إلى أن التوجه للإعلان المفتوح، يهدف لاختيار الكفاءات الوظيفية، بحيث تكون 40 بالمئة عن طريق الإعلان، و60 بالمئة من مخزون "الخدمة المدنية" مبدئيًا، وذلك حتى يتم التحول الكامل للإعلان المفتوح عام 2027.

من ناحيتها، قالت الخوالدة إن معهد الإدارة العامة، هو ذراع تنفيذي يعمل بشكل متكامل مع الديوان، لتمكين الموظفين من مواكبة المتغيرات، والعمل على تعزيز وتطوير الكفايات الوظيفية عند الموظف، موضحة أن العنصر البشري يمثل جوهر العملية الإصلاحية.

وزادت أنه سيكون هناك برامج تدريبية شاملة لموظفي الوزارات للتعامل مع متطلبات الوزارة من الموظفين وعملية الاستقطاب، إضافة إلى عملية التحول الرقمي والأمن السيبراني.

--(بترا)

م خ/م ف/ف ق

12/12/2023 14:50:58