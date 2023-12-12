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الحكومة الفلسطينية : ضرورة وضع المستوطنين على قوائم الإرهاب

12/12/2023 2:47:44 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 12 كانون الأول (بترا)- أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، ضرورة وضع المستوطنين المتطرفين على قوائم الإرهاب، ومنع دخولهم إلى دول أوروبا، وأهمية منعهم من الحصول على فيزا للولايات المتحدة.
وطالب في جلسة للحكومة في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، بسحب الجنسيات الأوروبية، والأميركية، والروسية من المستوطنين ذوي الجنسيات المزدوجة، لأهمية وإمكانية مثل هكذا إجراء، كونه يرسل رسالة شخصية لكل واحد منهم أن وجوده هنا غير شرعي.
كما طالب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بإنشاء قاعدة بيانات بأسماء المستوطنين المتطرفين ، لأن وجودهم غير شرعي، وغير قانوني أيضا، لغرض محاكمتهم.
وشدد على ضرورة إيصال كل المساعدات الممكنة إلى قطاع غزة ، مشيرا إلى أن دولة قبرص الصديقة تقدمت بمقترح لإنشاء "كوريدور مائي" لإيصال مساعدات إلى القطاع، الا أن الذي يقلقنا أن تكون هذه البواخر للترحيل، وقد أبلغنا قبرص الصديقة رفضنا لهذه الآلية، رغم إدراكنا أن النوايا صادقة.
وقال إن العدوان على غزة دخل شهره الثالث، وصور العدوان والقتل الجماعي تزداد بشاعة، فهناك أكثر من 18 ألف شهيد، فيما تجاوزت حصيلة الجرحى الـ50 ألفا".
وأوضح اشتية "أهلنا في قطاع غزة مشردون من بيوتهم، فهناك تجويع متعمد في كل مكان بقطاع غزة، خاصة في الشمال، فمن ينجو من القصف يموت من الجوع، ومن ينجو من الجوع، يموت جريحا بلا علاج، والاحتلال دفع المواطنين من الشمال إلى الجنوب بقوة السلاح، والآن القصف على مناطق جنوب غزة في خان يونس ودير البلح، ويجري دفعهم جميعا نحو رفح".
وتابع: ندين كل من يشجع إسرائيل على الاستمرار في القتل، نراقب سياسة الولايات المتحدة التي تشوبها الفوضى، والمرتبكة دوليا، والمؤيدة لإسرائيل، تقول إنها ضد قتل المدنيين، لكنها تمنع قرارات في مجلس الأمن لوقف الحرب.
واكد أن إسرائيل إذا أرادت السلام فعليها انهاء الاحتلال الذي وقع على أرضنا، وشرد شعب فلسطين ، فدون استعادة الفلسطيني لأرضه، لن تنعم بالسلام.
--(بترا)
م ف/ف ق
12/12/2023 14:46:50

MENAFN12122023000117011021ID1107582759

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