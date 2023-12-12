الأسرة النيابية تلتقي سيدات مجتمع مدني من محافظة الزرقاء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 كانون الأول (بترا)- أكدت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، زينب البدول، أهمية دور المرأة في المشاركة بالحياة السياسية والترشح والانتخاب.

وقالت، خلال لقاء اللجنة، اليوم الثلاثاء، سيدات مجتمع مدني من محافظة الزرقاء، إنه يجب رفع الوعي السياسي فيما يتعلق بمشاركة المرأة بالحياة السياسية والأحزاب، مضيفة أن قانوني الأحزاب والانتخاب يؤكدان تعزيز دور المرأة في المشاركة السياسية.

وأوضحت البدول، أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات تجريها اللجنة لتعزيز دور المرأة سياسيًا، ومشاركتها بالأحزاب.

من جهتهم، قال النواب، محمد الخلايلة، وعبير الجبور، وهادية السرحان، وامغير الهملان، وهايل عياش، إن المرأة نصف المجتمع، ويقع على عاتقها دور كبير في المشاركة السياسية والأحزاب.

بدورهن، عرضت السيدات الحضور، لأبرز التحديات التي يواجهنها في الميدان، داعين إلى إجراء لقاءات حوارية في محافظاتهم حول تعزيز تمكين المرأة في المشاركة السياسية.

--(بترا)

م خ/رق/ف ق

12/12/2023 14:32:59