ورشة بالعقبة عن الاستفادة من الفرص المالية بمجال كفاءة الطاقة

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 12 كانون الأول (بترا)-أمين المعايطة- نظمت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالتعاون مع غرفة صناعة الأردن ووزارة الطاقة والثروة المعدنية ورشة تعريفية عن "كيفية الاستفادة من الفرص الفنية والمالية في مجال كفاءة الطاقة " لأصحاب المنشآت ومقدمي الخدمات المرتبطة بتطبيقات كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي في العقبة.

وأكد مفوض البيئة الدكتور أيمن سليمان أهمية الورشة للاطلاع على برنامج دعم تنفيذ تقنيات كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي وفرص الدعم الفنية والتمويلية في تطبيقات كفاءة الطاقة، مشيراً إلى أن استراتيجية السلطة تتضمن دعم هذا القطاع وتطوير مهارات العاملين فيه تحقيقا للرؤية الملكيّة حول التحديث الاقتصادي والتنمية المستدامة والتخفيف من آثار التغير المناخي.

وأضاف أن الطاقة المتجددة ستكون بديلا استراتيجيا لاستخدامات الطاقة بشكل عام بهدف تخفيف الكلف التشغيلية لإصحاب المصانع والمنشآت الصناعية والسياحية، لافتاً إلى أن مدينة العقبة تمثل العاصمة الاقتصادية التي تعمل ضمن رؤية التحديث الاقتصادي على التحول الذكي في مجال استخدام الطاقة البديلة، لافتا إلى أن السلطة ضمن خطتها الاستراتيجية ستوفر 20 حافلة عمومية تعمل بالطاقة البديلة وإستبدال عددٍ من المركبات بأخرى كهربية.

بدوره، أوضح المدير العام لغرفة صناعة الأردن الدكتور عبد الله عبدالله أن الغرفة تعمل مع شركاء استراتيجيين في مجال الطاقة من خلال برامج تنفذ في كل مناطق الأردن، مثمناً دور الوزارة والسلطة في دعم مثل هذه البرامج التي تساهم في تخفيض الكلف التشغيلية للطاقة الكهربائية في منشآتهم وتشجيعهم على الاستثمار بهدف رفد الاقتصاد الوطني.

بدورها، عرضت مدير تطوير المشاريع المهندسة لينا المبيضيين موجزاً عن برنامج القطاع الصناعي الذي يقدمه الصندوق، وشرحاً مفصلاً عن النوافذ التمويلية كافة والتأكيد على تشجيع الاستثمار في تطبيقات وتكنولوجيا كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي.

وأشارت مبيضين إلى أن صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة بالتعاون مع غرفة صناعة الأردن والشركاء المعنيين، قام بوضع خطة زمنية لتنظيم العديد من الجلسات التشاورية وورش العمل، للالتقاء بالصناعيين في مختلف المدن الصناعية والغرف الصناعية في كافة محافظات المملكة ومن ضمنها مدينة العقبة.

من جانبها، بينت مدير مديرية البيئة في السلطة المهندسة تغريد المعايطه أن هذه الورشة التي شارك فيها صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة بالتعاون مع غرفة صناعة الأردن استهدفت الصناعيين في منطقة العقبة وتهدف الى تعريفهم بالنوافذ التمويلية وتشجيع الاستثمار في تطبيقات وتكنولوجيا كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي والاجراءات والخدمات الاستشارية التي يقدمونها لدعم القطاع الصناعي في مجال كفاءة الطاقة.

وفي السياق، قدم الشركاء من الجهات الداعمة خلال جلسات الورشة شرحا موجزا عن الإجراءات والخدمات الاستشارية التي يقدمونها لدعم القطاع الصناعي في مجال كفاءة الطاقة.

--(بترا)

ا م/ف ق

12/12/2023 14:31:03