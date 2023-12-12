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الداخلية: تفعيل عمل لجان الرقابة والتفتيش على محلات بيع خطوط الهواتف المتنقلة

12/12/2023 2:47:38 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 12 كانون الأول (بترا)- قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية، طارق المجالي، إن تعميماً صدر للمحافظين يتضمن تفعيل عمل لجان الرقابة والتفتيش على محلات بيع خطوط الهواتف المتنقلة، والمشكلة بموجب تعليمات تنظيم عمل نقاط بيع خطوط الهواتف المتنقلة وتعديلاتها لسنة 2015 في المحافظات كافة.
وأشار المجالي إلى أن هذا الإجراء جاء بهدف التأكد من التزام المحلات من تصويب أوضاعها وفقاً للتعليمات النافذة، حيث سيتم فصل الخدمات المقدمة لهذه المحلات (خدمات التفعيل) من شركات الاتصالات اعتباراً من تاريخ 14/12/2023 في حال ثبوت مخالفة أي من تلك المحلات لأي من أحكام التعليمات التي تنظم عمل هذا القطاع.
وأضاف أنه سيتم إعطاء هذه المحلات فترة سماح كافية لتصويب أوضاعها، ولن يُسمح بعد الآن بممارسة هذه المهنة للمحلات المخالفة.
يشار إلى أن التعليمات الزمت المحلات المرخصة بتوثيق خطوط الهواتف المتنقلة المدفوعة مسبقاً عند بيعها وفقاً لمجموعة من الإجراءات المنصوص عليها في التعليمات الناظمة لهذه المهنة، وكذلك الحصول على الموافقة الأمنية سنوياً عند تجديد الترخيص.
--(بترا)
را/رق
12/12/2023 14:23:40

MENAFN12122023000117011021ID1107582756

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