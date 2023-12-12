الصفدي ينعى النائب السابق عمر قراقيش

الصفدي ينعى النائب السابق عمر قراقيش
التاريخ
12/12/2023 2:47:34 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 كانون الأول (بترا)- نعى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، النائب السابق عمر قراقيش الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الثلاثاء.
واستذكر الصفدي مسيرة ومناقب الفقيد، خلال مشاركته بمجلس النواب الثامن عشر، حيث كان مثالا في الاخلاص والوفاء لوطنه ومليكه وأمته، مثلما كان قدوة في العطاء والبذل الموصولين.
وأعرب الصفدي باسمه وباسم اعضاء مجلس النواب كافة، عن تعازيه لآل الفقيد سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يلهم آهله وذويه الصبر والسلوان.
--(بترا)
م خ/م ف/ف ق
12/12/2023 13:56:33
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