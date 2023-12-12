الصفدي ينعى النائب السابق عمر قراقيش

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 كانون الأول (بترا)- نعى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، النائب السابق عمر قراقيش الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الثلاثاء.

واستذكر الصفدي مسيرة ومناقب الفقيد، خلال مشاركته بمجلس النواب الثامن عشر، حيث كان مثالا في الاخلاص والوفاء لوطنه ومليكه وأمته، مثلما كان قدوة في العطاء والبذل الموصولين.

وأعرب الصفدي باسمه وباسم اعضاء مجلس النواب كافة، عن تعازيه لآل الفقيد سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يلهم آهله وذويه الصبر والسلوان.

--(بترا)

م خ/م ف/ف ق

12/12/2023 13:56:33