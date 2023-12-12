مجلس الوزراء يقر الأسباب الموجبة لمشروعي نظامي فحص الأدوية والمستلزمات الطبية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 كانون الأول (بترا)- قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثُّلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام فحص الأدوية لسنة 2023.

ويأتي مشروع النِّظام لمواكبة المستجدَّات والمتطلَّبات الحديثة في مجال فحص الأدوية، وتعزيز اعتماديَّتها لدى الجهات العالميَّة.

وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام فحص المستلزمات الطبيَّة والمعقِّمات والمطهِّرات ومستحضرات التَّجميل لسنة 2023م؛ لغايات فصله عن نظام فحص الأدوية، وذلك لوجود فروقات جوهريَّة بين النِّظامين، ونتيجة للتغيُّرات الحاصلة في مجال فحص الأدوية التي لا تنطبق على فحص المستلزمات الطبيَّة.

وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على قرار مجلس إدارة مؤسَّسة استثمار الموارد الوطنيَّة وتنميتها، المتضمِّن اعتماد سياسة خصومات تشجيعيَّة متناقصة للمستثمرين للقطاعين السَّكني والتِّجاري ضمن الأراضي التَّابعة للمؤسَّسة، اعتباراً من تاريخ 2024/1/1 ولغاية 2024/12/31 ميلادية؛ لغايات تعزيز النَّشاط العقاري والتِّجاري.

وتضمَّنت سياسة الخصومات المتناقصة للقطاع السَّكني نسبة خصم مقدارها (10 %) للسَّنة التَّعاقديَّة الأولى، و(7.5 %) للثَّانية، و(5 %) للثَّالثة، و(2.5 %) للرَّابعة، و(صفر %) للسَّنة التَّعاقديَّة الخامسة.

فيما تضمَّنت سياسة الخصومات لقطع الأراضي التِّجاريَّة والخدمات والمباني العامَّة التي تعادل قيمتها مليون دينار وأكثر كقيمة أرض، نسبة خصم مقدارها (25 %) للسَّنة التَّعاقديَّة الأولى، و(18.75 %) للثَّانية و(12.5 %) للثَّالثة، و(6.25 %) للرَّابعة، و(صفر %) للسَّنة التَّعاقديَّة الخامسة.

وحدَّدت السِّياسة السَّنة التَّعاقديَّة خلال الفترة الممتدَّة من تاريخ استحقاق الدُّفعة ولمدَّة سنة ميلاديَّة كاملة.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تعيين رائد سليمان الوشاح ونجد هايل حدَّادين مستشارين في ديوان التَّشريع والرَّأي، بناء على نتائج المسابقة التي أُجريت بموجب نظام التَّعيين على الوظائف القياديَّة.

--(بترا)

ع ق/م ف/اح

12/12/2023 13:38:18