الفايز ينعى شهيد الواجب الوكيل أول النعيمي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 12 كانون الأول (بترا)- نعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، إبن الوطن وإبن الجيش العربي المصطفوي، الشهيد الوكيل أول إياد عبد الحميد النعيمي من مرتبات القوات المسلحة الأردنية، الذي ارتقى شهيداً برصاص الغدر الآثم فجر اليوم الثلاثاء، خلال اشتباك مسلح على الواجهة الشمالية مع زمرة مارقة من المهربين الذين حاولوا التسلل للأراضي الأردنية لتهريب المخدرات.

وقال الفايز، نتقدم بتعازينا الحارة وصادق المواساة لأسرة الشهيد وذويه ومنتسبي قواتنا المسلحة واجهزتنا الأمنية، وندعو المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه ورفاقه في السلاح جميل الصبر وحسن العزاء، متمنين الشفاء العاجل لزميله المصاب الوكيل أول سالم مفتن سالم.

وأكد أن هذا العمل الإرهابي الجبان الذي ارتكبه القتلة لن يثني قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية درع الوطن وحصنه المنيع عن مواصلة التعامل بكل قوة وحزم، مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود، ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني، مؤكدا أنه لم يعرف عن الأردن يوماً أنه فرط بدماء شهدائه وأبطاله أو تنازل عن حقوق أبناء شعبه.

--(بترا)

م ش/م ف/اح

12/12/2023 13:24:03