الاردن وقطر يبحثان التعاون في مجال الطاقة والتعدين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 كانون الأول (بترا)- بحث وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، ووزير الدولة لشؤون الطاقة في قطر المهندس سعد بن شريدة الكعبي، على هامش مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر المنعقد في الدوحة، أوجه التعاون الثنائي في مجال الطاقة والتعدين.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، أكد الخرابشة سعي المملكة لتحقيق أمن التزود بالطاقة، سيما في ظل الأوضاع التي تعيشها الدول المجاورة، مشيرا إلى أهمية تفعيل وتوثيق التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الطاقة والتعدين.

واستعرض الخرابشة خلال اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال البترول والثروة المعدنية، التي يسعى الأردن إلى تسويقها للمستثمرين المهتمين والانجازات المتحققة في قطاع التعدين في الأردن خلال السنوات السابقة.

من جانبه، رحب الكعبي بالتعاون الأردني القطري في مجال الطاقة والثروة المعدنية، مؤكدا استعداد شركة قطر للبترول للتنسيق مع وزارة الطاقة الأردنية لبحث سبل التعاون في مجال التنقيب عن النفط.

ويشارك الخرابشة في فعاليات مؤتمر الطاقة العربي تحت شعار" الطاقة والتعاون العربي" الذي انعقد خلال الفترة من 11-12 الشهر الحالي بمشاركة وفود من جميع الدول العربية، إضافة إلى مجموعة من كبار المسؤولين والشخصيات، ونخبة من الباحثين والمتخصصين بشؤون البترول والطاقة في المؤسسات العربية والدولية ةمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" التي نظمت المؤتمر.

--(بترا)

م ف/م ف/اح

12/12/2023 13:21:38