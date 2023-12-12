الاردن وقطر يبحثان التعاون في مجال الطاقة والتعدين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 كانون الأول (بترا)- بحث وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، ووزير الدولة لشؤون الطاقة في قطر المهندس سعد بن شريدة الكعبي، على هامش مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر المنعقد في الدوحة، أوجه التعاون الثنائي في مجال الطاقة والتعدين.
وبحسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، أكد الخرابشة سعي المملكة لتحقيق أمن التزود بالطاقة، سيما في ظل الأوضاع التي تعيشها الدول المجاورة، مشيرا إلى أهمية تفعيل وتوثيق التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الطاقة والتعدين.
واستعرض الخرابشة خلال اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال البترول والثروة المعدنية، التي يسعى الأردن إلى تسويقها للمستثمرين المهتمين والانجازات المتحققة في قطاع التعدين في الأردن خلال السنوات السابقة.
من جانبه، رحب الكعبي بالتعاون الأردني القطري في مجال الطاقة والثروة المعدنية، مؤكدا استعداد شركة قطر للبترول للتنسيق مع وزارة الطاقة الأردنية لبحث سبل التعاون في مجال التنقيب عن النفط.
ويشارك الخرابشة في فعاليات مؤتمر الطاقة العربي تحت شعار" الطاقة والتعاون العربي" الذي انعقد خلال الفترة من 11-12 الشهر الحالي بمشاركة وفود من جميع الدول العربية، إضافة إلى مجموعة من كبار المسؤولين والشخصيات، ونخبة من الباحثين والمتخصصين بشؤون البترول والطاقة في المؤسسات العربية والدولية ةمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" التي نظمت المؤتمر.
--(بترا)
م ف/م ف/اح
12/12/2023 13:21:38
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