Tuesday, 12 December 2023 11:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاردن وقطر يبحثان التعاون في مجال الطاقة والتعدين

12/12/2023 2:47:24 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 12 كانون الأول (بترا)- بحث وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، ووزير الدولة لشؤون الطاقة في قطر المهندس سعد بن شريدة الكعبي، على هامش مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر المنعقد في الدوحة، أوجه التعاون الثنائي في مجال الطاقة والتعدين.
وبحسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، أكد الخرابشة سعي المملكة لتحقيق أمن التزود بالطاقة، سيما في ظل الأوضاع التي تعيشها الدول المجاورة، مشيرا إلى أهمية تفعيل وتوثيق التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الطاقة والتعدين.
واستعرض الخرابشة خلال اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال البترول والثروة المعدنية، التي يسعى الأردن إلى تسويقها للمستثمرين المهتمين والانجازات المتحققة في قطاع التعدين في الأردن خلال السنوات السابقة.
من جانبه، رحب الكعبي بالتعاون الأردني القطري في مجال الطاقة والثروة المعدنية، مؤكدا استعداد شركة قطر للبترول للتنسيق مع وزارة الطاقة الأردنية لبحث سبل التعاون في مجال التنقيب عن النفط.
ويشارك الخرابشة في فعاليات مؤتمر الطاقة العربي تحت شعار" الطاقة والتعاون العربي" الذي انعقد خلال الفترة من 11-12 الشهر الحالي بمشاركة وفود من جميع الدول العربية، إضافة إلى مجموعة من كبار المسؤولين والشخصيات، ونخبة من الباحثين والمتخصصين بشؤون البترول والطاقة في المؤسسات العربية والدولية ةمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" التي نظمت المؤتمر.
--(بترا)
م ف/م ف/اح
12/12/2023 13:21:38

MENAFN12122023000117011021ID1107582750

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث