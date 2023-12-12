فلسطين النيابية تلتقي مسؤولا بـ الأونروا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 كانون الأول (بترا)- أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية فراس العجارمة خلال لقاء اللجنة اليوم الثلاثاء، مدير شؤون وكالة الغوث وتشغيل للاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأردن اولاف بيكر، دور الوكالة في تقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين.
وبحسب بيان للجنة، أشار العجارمة الى جهود الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في الدفاع عن القضية الفلسطينية ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وكذلك جهود جلالته في المحافل الدولية الداعية لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وتحقيق السلام الشامل والعادل، كونه السبيل الوحيد لأمن واستقرار المنطقة.
كما لفت إلى جهود جلالة الملك في دعم وكالة (الأونروا) لاستمرار عملها في تقديم الخدمات الفضلى للاجئين الفلسطينيين، مؤكدا التعاون المتواصل بين الهيئة الخيرية الهاشمية والوكالة في الأردن.
من جانبهم، أكد النواب: محمد الهلالات، عمرالنبر، عبد المحسيري، ومحمد شطناوي، أهمية دور الوكالة وتطوير خدماتها من بنى تحتية وخدمات صحية، لافتين إلى أن (الأونروا) هي الشاهد الحقيقي على معاناة اللاجئين، وحقهم في العيش الكريم.
من جهته أكد اولاف أهمية موقف جلالة الملك الداعمة والمساندة للقضية الفلسطينية، ودعم جلالته المتواصل لاستمرار عمل الوكالة وحشد الدعم المالي لها.
وأوضح أن الأردن من أكثر الدول استضافة للاجئين، مشيرا إلى الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية التي تقدمها الوكالة للفلسطينيين.
--(بترا)
م خ/م ف/اح
12/12/2023 13:11:53
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