فلسطين النيابية تلتقي مسؤولا بـ الأونروا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 كانون الأول (بترا)- أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية فراس العجارمة خلال لقاء اللجنة اليوم الثلاثاء، مدير شؤون وكالة الغوث وتشغيل للاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأردن اولاف بيكر، دور الوكالة في تقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين.

وبحسب بيان للجنة، أشار العجارمة الى جهود الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في الدفاع عن القضية الفلسطينية ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وكذلك جهود جلالته في المحافل الدولية الداعية لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وتحقيق السلام الشامل والعادل، كونه السبيل الوحيد لأمن واستقرار المنطقة.

كما لفت إلى جهود جلالة الملك في دعم وكالة (الأونروا) لاستمرار عملها في تقديم الخدمات الفضلى للاجئين الفلسطينيين، مؤكدا التعاون المتواصل بين الهيئة الخيرية الهاشمية والوكالة في الأردن.

من جانبهم، أكد النواب: محمد الهلالات، عمرالنبر، عبد المحسيري، ومحمد شطناوي، أهمية دور الوكالة وتطوير خدماتها من بنى تحتية وخدمات صحية، لافتين إلى أن (الأونروا) هي الشاهد الحقيقي على معاناة اللاجئين، وحقهم في العيش الكريم.

من جهته أكد اولاف أهمية موقف جلالة الملك الداعمة والمساندة للقضية الفلسطينية، ودعم جلالته المتواصل لاستمرار عمل الوكالة وحشد الدعم المالي لها.

وأوضح أن الأردن من أكثر الدول استضافة للاجئين، مشيرا إلى الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية التي تقدمها الوكالة للفلسطينيين.

--(بترا)

م خ/م ف/اح

12/12/2023 13:11:53