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العقبة الخاصة تختتم برامج تدريبية لذوي الإعاقة

12/12/2023 2:47:16 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

العقبة 12 كانون الأول (بترا) أمين المعايطة- اختتمت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وبالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، سلسلة من البرامج التدريبية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة في العقبة.
وأكد مفوض الشباب وريادة الأعمال في السلطة رمزي الكباريتي خلال رعايته الفعالية أهمية دعم هذه الفئة من أبناء المجتمع وتلبية احتياجاتهم والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم بالتعاون مع جميع الجهات المعنية.
وأشاد الكباريتي بالشراكة مع المجلس الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة ومؤسسات المجتمع المدني المستفيدة من هذا البرنامج، لافتاً إلى أن على الجميع مسؤولية تجاه هؤلاء الأشخاص من خلال إطلاق الحملات التوعوية حول كيفية التعامل معهم وتمكينهم وبناء قدراتهم، وبما يسهم في توفير سبل الحياة الكريمة لهذه الفئة.
من جانبه، ثمن مدير مكتب ارتباط إقليم الجنوب للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور سليمان الصرايرة، جهود السلطة والجهات الداعمة في سبيل دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال الدورات المتخصصة، مشيراً أن المجلس الأعلى يعدّ الجهة التي تعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويسعى لتمكينهم من حقوقهم على أساس المساواة مع كافة شرائح المجتمع تحقيقا لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة (20 ) لسنة 2017.
وأوضح الصرايرة، أننا نسعى إلى جعل مدينة العقبة، مدينة دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الدعم الفني من خلال المجلس بالتعاون مع سلطة العقبة لتطوير وبناء قدراتهم والمتعاملين معهم عبر تنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع المتخصصة تهدف بزيادة مشاركة وتفاعل ذوي الإعاقة مع المجتمع.
وسلّم الكباريتي بحضور مدير صحة العقبة الدكتور جمال عبيدات، ومدير تربية محافظة العقبة الدكتور عبد الوهاب الحجاج، ومدير تنمية المجتمع المحلي في السلطة وسيم الجرابعة، الشهادات التقديرية للمتدربين في البرامج التدريبية.
يشار إلى أن البرامج التدريبية استمرت 5 أسابيع بمشاركة 175 متدرباً ومتدربة، استهدفت 15 مؤسسة حكومية ومجتمع مدني.
--(بترا)
ا م/م ف/اح
12/12/2023 13:06:56

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