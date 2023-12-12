العقبة الخاصة تختتم برامج تدريبية لذوي الإعاقة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 12 كانون الأول (بترا) أمين المعايطة- اختتمت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وبالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، سلسلة من البرامج التدريبية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة في العقبة.
وأكد مفوض الشباب وريادة الأعمال في السلطة رمزي الكباريتي خلال رعايته الفعالية أهمية دعم هذه الفئة من أبناء المجتمع وتلبية احتياجاتهم والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم بالتعاون مع جميع الجهات المعنية.
وأشاد الكباريتي بالشراكة مع المجلس الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة ومؤسسات المجتمع المدني المستفيدة من هذا البرنامج، لافتاً إلى أن على الجميع مسؤولية تجاه هؤلاء الأشخاص من خلال إطلاق الحملات التوعوية حول كيفية التعامل معهم وتمكينهم وبناء قدراتهم، وبما يسهم في توفير سبل الحياة الكريمة لهذه الفئة.
من جانبه، ثمن مدير مكتب ارتباط إقليم الجنوب للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور سليمان الصرايرة، جهود السلطة والجهات الداعمة في سبيل دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال الدورات المتخصصة، مشيراً أن المجلس الأعلى يعدّ الجهة التي تعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويسعى لتمكينهم من حقوقهم على أساس المساواة مع كافة شرائح المجتمع تحقيقا لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة (20 ) لسنة 2017.
وأوضح الصرايرة، أننا نسعى إلى جعل مدينة العقبة، مدينة دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الدعم الفني من خلال المجلس بالتعاون مع سلطة العقبة لتطوير وبناء قدراتهم والمتعاملين معهم عبر تنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع المتخصصة تهدف بزيادة مشاركة وتفاعل ذوي الإعاقة مع المجتمع.
وسلّم الكباريتي بحضور مدير صحة العقبة الدكتور جمال عبيدات، ومدير تربية محافظة العقبة الدكتور عبد الوهاب الحجاج، ومدير تنمية المجتمع المحلي في السلطة وسيم الجرابعة، الشهادات التقديرية للمتدربين في البرامج التدريبية.
يشار إلى أن البرامج التدريبية استمرت 5 أسابيع بمشاركة 175 متدرباً ومتدربة، استهدفت 15 مؤسسة حكومية ومجتمع مدني.
--(بترا)
ا م/م ف/اح
12/12/2023 13:06:56
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