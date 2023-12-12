انخفاض الإنتاج الصناعي 2.52 % خلال 10 أشهر

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عمان 12 كانون الأول (بترا)- انخفض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية تشرين الأول الماضي بنسبة 2.52 بالمئة، ليصل إلى ما مقداره 90.54 نقطة مقابل 92.88 لنفس الفترة من العام الماضي علماً بأن سنة الأساس هي (100=2010).

وبحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الثلاثاء، جاء انخفاض الرقم القياسي التراكمي لكميات الإنتاج الصناعي حتى نهاية تشرين الأول العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، نتيجة لإنخفاض كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 3.35 بالمئة، في حين ارتفعت كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 2.55 بالمئة، وارتفعت كميات إنتاج الكهرباء بنسبة 3.02 بالمئة.

وأوضح التقرير، أن الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي خلال شهر تشرين الأول الماضي من هذا العام بنسبة 2.13 بالمئة انخفض ليصل إلى ما مقداره 91.02 نقطة مقابل 93.00 لنفس الشهر من العام الماضي.

وعلى الصعيد السلعي، ساهم في انخفاض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لتشرين الأول من العام الحالي مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، انخفاض كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 3.32 بالمئة، في حين ارتفعت كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 6.55 بالمئة، وارتفعت كميات إنتاج الكهرباء بنسبة 4.15 بالمئة.

وانخفض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي خلال شهر تشرين الأول الماضي للعام الحالي، بنسبة 2.14 بالمئة، ليصل إلى ما مقداره 91.02 نقطة مقابل 93.02 مقارنة مع شهر أيلول الذي سبقه من نفس العام.

وعلى نطاق التغير الشهري، انخفض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر تشرين الأول من هذا العام مقارنة مع شهر الذي سبقه، نتيجة لانخفاض كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 2.22 بالمئة، وكميات إنتاج الكهرباء بنسبة 9.10 بالمئة، في حين ارتفعت كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 3.91 بالمئة.

--(بترا)

و ر /

12/12/2023 13:01:25

