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غزة: الناجون من قصف الاحتلال يقتلهم الجوع

12/12/2023 2:47:13 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 12 كانون الأول (بترا)- قالت وكالات إغاثة إن الجوع المتفاقم في قطاع غزة يفتك بمئات الآلاف من الفلسطينيين في وقت تستعد الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء للتصويت على وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في الصراع المستمر منذ أكثر من شهرين بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
ومنذ أن استخدمت الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي حق النقض (الفيتو) ضد قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف لإطلاق النار وحتى اليوم، قُتل المئات من المدنيين الخاوية بطونهم في ضربات إسرائيلية على غزة.
وبحسب الموقع الرسمي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الفلسطينيين (أونروا)، نزح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من ديارهم، ويقولون "إنه أصبح من المستحيل العثور على مأوى أو طعام في القطاع الساحلي المكتظ أصلا بالسكان"، في وقت يؤكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن نصف السكان يتضورون جوعا.
ويقول سكان من غزة إن من اضطروا للنزوح مرارا يموتون إما من الجوع والبرد أو من قصف قوات الاحتلال التي تلاحقهم من مكان لآخر.
هذا ويرجح مراقبون أن توافق الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا اليوم الثلاثاء على مشروع قرار يتضمن صياغة شبيهة بمشروع قرار اعترضته الولايات المتحدة في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا الأسبوع الماضي، لكن قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة رغم أنها تتمتع بثقل سياسي وتعكس وجهات النظر العالمية.
--(بترا)
رصد/رس/اح
12/12/2023 13:02:12

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