الاحتلال يهدم مساكن في عين الحلوة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 12 كانون الأول (بترا)- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مساكن وبركة ري وخلية شمسية في منطقة عين الحلوة شرق الضفة الغربية.
وقال أحد المتضررين إن قوات الاحتلال داهمت منطقة "خزوق موسى" قرب قرية مرج نعجة، وهدمت أربع غرف سكنية (بناء قديم) مأهولة بالسكان، وخلية شمسية، وبركة تستخدم لري المزروعات.
ويعاني المواطنون في هذه المنتطقة من سياسة هدم الاحتلال لمساكنهم، وتدمير مصادر الطاقة الكهربائية، والاستيلاء على المعدات الزراعية.
وعلى صعيد متصل، سرق مستوطنون متطرفون، عشرات الأبقار، شرق عين الحلوة واقتدوها الى إحدى المستوطنات في المنطقة.
-- (بترا)
م ف/اص/ب ط
12/12/2023 12:40:55
MENAFN12122023000117011021ID1107582745
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