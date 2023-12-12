الاحتلال يهدم مساكن في عين الحلوة

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 12 كانون الأول (بترا)- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مساكن وبركة ري وخلية شمسية في منطقة عين الحلوة شرق الضفة الغربية.

وقال أحد المتضررين إن قوات الاحتلال داهمت منطقة "خزوق موسى" قرب قرية مرج نعجة، وهدمت أربع غرف سكنية (بناء قديم) مأهولة بالسكان، وخلية شمسية، وبركة تستخدم لري المزروعات.

ويعاني المواطنون في هذه المنتطقة من سياسة هدم الاحتلال لمساكنهم، وتدمير مصادر الطاقة الكهربائية، والاستيلاء على المعدات الزراعية.

وعلى صعيد متصل، سرق مستوطنون متطرفون، عشرات الأبقار، شرق عين الحلوة واقتدوها الى إحدى المستوطنات في المنطقة.

-- (بترا)

م ف/اص/ب ط

12/12/2023 12:40:55