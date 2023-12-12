وسيم جعجع عضو لجنة تحكيم في مهرجان الجونة السينمائي الدولي بدورته السادسة

(MENAFN
- Youm7) يشارك المخرج اللبناني وسيم جعجع كعضو لجنة تحكيم في مهرجان الجونة السينمائي الدولي في مسابقة الأفلام القصيرة، إلى جانب
المخرجة الأمريكية لوسي كير، مبرمجة الأفلام في أعرق المهرجانات السينمائية، وسيلين روستان الممثلة اللبنانية البريطانية ورزان جمال والممثلة التونسية مريم الفرجاني. وستختار لجنة التحكيم من بين 21 فيلما قصيراً مشاركا من جميع أنحاء العالم، حوالي ثلاثة أفلام لمنحها جوائز استنادًا إلى تميزها السينمائي .
وسيم جعجع مخرج لبناني حائز على جوائز عديدة، معروف بأسلوبه السينمائي المميز وسرده القصصي الحيوي والمؤثر. أفلامه القصيرة أثّرت بشكل كبير في المهرجانات العالمية محققة نجاحات ملحوظة. من أبرز هذه الأفلام: صورة جدي عام
2011 وأمي في عام
2019
"فيلم "أمي" برز كعمل مؤثر مستوحى من تجارب طفولة المخرج.
حاز فيلم "أمي" على إعجاب النقاد، حيث حصل على جائزة النجمة الفضية في مهرجان الجونة السينمائي في عام 2019، وفاز بجائزة أفضل فيلم روائي في مهرجان تامبيري السينمائي في عام 2020 .كما شارك في أكثر من 50 مهرجانا سينمائيا دوليا ونال التقدير بين أمريكا وأوروبا.
وحالياً، يقوم جعجع بتطوير فيلمه الروائي الطويل الأول ، مع وعد بجذب الجماهير بسرده المميز في السنوات القادمة .
أما بالنسبة للجونة فالمهرجان ينطلق يوم ١٤ ديسمبر ویقدم برنامجًا متنوعًا من الأفلام، تصل عددها إلى حوالي 90 فيلمًا. تتضمن التشكيلة سرد الروايات السينمائية، والوثائقيات، والأفلام القصيرة والطويلة المختارة من جميع أنحاء العالم بناءً على تميزها السينمائي، وذلك بوساطة فريق البرمجة الخاص بالمهرجان.
الأفلام المعروضة في مسابقات سرد الروايات، والوثائقيات الطويلة، والأفلام القصيرة لها فرصة للفوز بجوائز تتجاوز 220,000 دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، يسلط البرنامج الرسمي خارج المسابقة الضوء على الأفلام التي نالت اهتمامًا نقديًا، وحازت على جوائز مرموقة في مناطق أخرى من العالم.
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