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وسيم جعجع عضو لجنة تحكيم في مهرجان الجونة السينمائي الدولي بدورته السادسة

12/12/2023 2:42:47 PM
(MENAFN- Youm7) يشارك المخرج اللبناني وسيم جعجع كعضو لجنة تحكيم في مهرجان الجونة السينمائي الدولي في مسابقة الأفلام القصيرة، إلى جانب
المخرجة الأمريكية لوسي كير، مبرمجة الأفلام في أعرق المهرجانات السينمائية، وسيلين روستان الممثلة اللبنانية البريطانية ورزان جمال والممثلة التونسية مريم الفرجاني. وستختار لجنة التحكيم من بين 21 فيلما قصيراً مشاركا من جميع أنحاء العالم، حوالي ثلاثة أفلام لمنحها جوائز استنادًا إلى تميزها السينمائي .



وسيم جعجع مخرج لبناني حائز على جوائز عديدة، معروف بأسلوبه السينمائي المميز وسرده القصصي الحيوي والمؤثر. أفلامه القصيرة أثّرت بشكل كبير في المهرجانات العالمية محققة نجاحات ملحوظة. من أبرز هذه الأفلام: صورة جدي عام
2011 وأمي في عام
2019

"فيلم "أمي" برز كعمل مؤثر مستوحى من تجارب طفولة المخرج.



حاز فيلم "أمي" على إعجاب النقاد، حيث حصل على جائزة النجمة الفضية في مهرجان الجونة السينمائي في عام 2019، وفاز بجائزة أفضل فيلم روائي في مهرجان تامبيري السينمائي في عام 2020 .كما شارك في أكثر من 50 مهرجانا سينمائيا دوليا ونال التقدير بين أمريكا وأوروبا.



وحالياً، يقوم جعجع بتطوير فيلمه الروائي الطويل الأول ، مع وعد بجذب الجماهير بسرده المميز في السنوات القادمة .










أما بالنسبة للجونة فالمهرجان ينطلق يوم ١٤ ديسمبر ویقدم برنامجًا متنوعًا من الأفلام، تصل عددها إلى حوالي 90 فيلمًا. تتضمن التشكيلة سرد الروايات السينمائية، والوثائقيات، والأفلام القصيرة والطويلة المختارة من جميع أنحاء العالم بناءً على تميزها السينمائي، وذلك بوساطة فريق البرمجة الخاص بالمهرجان.



الأفلام المعروضة في مسابقات سرد الروايات، والوثائقيات الطويلة، والأفلام القصيرة لها فرصة للفوز بجوائز تتجاوز 220,000 دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، يسلط البرنامج الرسمي خارج المسابقة الضوء على الأفلام التي نالت اهتمامًا نقديًا، وحازت على جوائز مرموقة في مناطق أخرى من العالم.














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