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نزلوا مع بعض.. نماذج لأزواج مصرييين شاركوا فى الانتخابات الرئاسية.. صور

12/12/2023 2:42:44 PM
(MENAFN- Youm7) في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية 2024 شهدت اللجان تنوعا واختلافا من الناخبين، ولكن مشاركة الزوج مع زوجته كان لهما حضورا خاصا في التصويت، حيث حرص أفراد
الأسر بأعمارهم المختلفة صغارا وكبارا على المشاركة بالانتخابات الرئاسية 2024 ، في صور تعزز التمسك الأسري بأداء الحقوق والواجبات، والتي منها الواجب الوطني.

وحرص الأزواج
بعد معرفة أماكن لجانهم أن ينزلوا معا ويتشاركوا مشاعر الوطنية وتوثيقها لأبنائهم من أجل تعزيز مشاعر الولاء والانتماء للوطن، ففي هذه الصورة الزوجة وهي تمسك يد زوجها إلى أن وصلا لجنتهما لاختيار رئيس مصر القادم، في منطقة الدقي، ترصد مشاعر مشاركتهما الحياة وأيضا الحياة السياسية وأن أصواتهما مهمة بالرغم من كبر سنهما، فكبار السن يحرصون على تقدم وطنهم وواجبهم الوطنى.


زوجان من كبار السن يشاركان في الانتخابات الرئاسية

ونموذج آخر من زوجين في مراحل حياتهما الأولى، نزلوا معا، يعرفون أن مشاركتهم لها دور كبير في تقدم بلدهم، من خلال الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.


زوجان يشاركان في الانتخابات الرئاسية















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