نزلوا مع بعض.. نماذج لأزواج مصرييين شاركوا فى الانتخابات الرئاسية.. صور

(MENAFN
- Youm7) في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية 2024 شهدت اللجان تنوعا واختلافا من الناخبين، ولكن مشاركة الزوج مع زوجته كان لهما حضورا خاصا في التصويت، حيث حرص أفراد
الأسر بأعمارهم المختلفة صغارا وكبارا على المشاركة بالانتخابات الرئاسية 2024 ، في صور تعزز التمسك الأسري بأداء الحقوق والواجبات، والتي منها الواجب الوطني.
وحرص الأزواج
بعد معرفة أماكن لجانهم أن ينزلوا معا ويتشاركوا مشاعر الوطنية وتوثيقها لأبنائهم من أجل تعزيز مشاعر الولاء والانتماء للوطن، ففي هذه الصورة الزوجة وهي تمسك يد زوجها إلى أن وصلا لجنتهما لاختيار رئيس مصر القادم، في منطقة الدقي، ترصد مشاعر مشاركتهما الحياة وأيضا الحياة السياسية وأن أصواتهما مهمة بالرغم من كبر سنهما، فكبار السن يحرصون على تقدم وطنهم وواجبهم الوطنى.
زوجان من كبار السن يشاركان في الانتخابات الرئاسية
ونموذج آخر من زوجين في مراحل حياتهما الأولى، نزلوا معا، يعرفون أن مشاركتهم لها دور كبير في تقدم بلدهم، من خلال الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.
زوجان يشاركان في الانتخابات الرئاسية
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