أم الغلابة فى مسيرة حب مصر.. عزيزة: بدعم الرئيس السيسى عشان هيحافظ علينا ويحمينا

MENAFN - Youm7) حالة من الفرحة والسعادة والوطنية عاشها الشعب المصرى كله منذ بداية الانتخابات الرئاسية 2024، وخصوصا أهالى إمبابة الذين أثبتوا حبهم لوطنهم، وكانت عزيزة عبد العليم الملقبة بـ"أم الغلابة"، واحدة من أهالى إمبابة والتي أطلقت مسيرة في حب مصر .

الحاجة عزيزة من أشهر سيدات إمبابة فهى معروفة بحبها للخير ومساعدة المحتاجين، يوميا تعمل على توزيع الوجبات الغذائية مجانا على المحتاجين فضلاً عن موائد الرحمن التى تنظمها طوال العام وليس في رمضان فقط، والمساعدات الخيرية الأخرى ومساعدات لتسهيل الزواج على الشباب والفتيات من خلال توفير كل احتياجاتهم فى الجهاز مجانا لذلك أطلقوا عليها "أم الغلابة" ".

"نازلة في حب مصر ودعم الرئيس السيسى عشان هو اللى هيحمينا من اللى جاى"، هذا ما قالته عزيزة في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" حيث قالت: "من بداية الانتخابات الرئاسية واحنا عاملين مسيرة

في حب مصر في إمبابة وكل أهالى إمبابة تقريبا شاركت معانا ومشينا بالأعلام والأغانى الوطنية والهتافات لدعم

الرئيس عبد الفتاح السيسي في الشارع، عشان هو أكتر واحد هيقدر يحمينا ويحافظ علينا من اللى جاى، فيه بلاد كتير مفيهاش أمن ولا أمان وادينا بنشوف وبنسمع كل يوم الأخبار،

دمار وخراب بيوت وقتل بسبب عدم الأمن، عشان كد انا متأكدة أن الرئيس هو اللى هيقدر يحمينا ويحافظ علينا من أى سوء ممكن يضر البلد ".

وأضافت،" أنا بحب بلدى عشان كد شاركت عشان أحافظ

عليها ولازم كل واحد فينا يحافظ على مصر ونتكاتف عشان نحميها من الأعداء و نحافظ على بلدنا ونحميها ".



