أم الغلابة فى مسيرة حب مصر.. عزيزة: بدعم الرئيس السيسى عشان هيحافظ علينا ويحمينا

(MENAFN
- Youm7) حالة من الفرحة والسعادة والوطنية عاشها الشعب المصرى كله منذ بداية الانتخابات الرئاسية 2024، وخصوصا أهالى إمبابة الذين أثبتوا حبهم لوطنهم، وكانت عزيزة عبد العليم الملقبة بـ"أم الغلابة"، واحدة من أهالى إمبابة والتي أطلقت مسيرة في حب مصر .
الحاجة عزيزة من أشهر سيدات إمبابة فهى معروفة بحبها للخير ومساعدة المحتاجين، يوميا تعمل على توزيع الوجبات الغذائية مجانا على المحتاجين فضلاً عن موائد الرحمن التى تنظمها طوال العام وليس في رمضان فقط، والمساعدات الخيرية الأخرى ومساعدات لتسهيل الزواج على الشباب والفتيات من خلال توفير كل احتياجاتهم فى الجهاز مجانا لذلك أطلقوا عليها "أم الغلابة" ".
"نازلة في حب مصر ودعم الرئيس السيسى عشان هو اللى هيحمينا من اللى جاى"، هذا ما قالته عزيزة في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" حيث قالت: "من بداية الانتخابات الرئاسية واحنا عاملين مسيرة
في حب مصر في إمبابة وكل أهالى إمبابة تقريبا شاركت معانا ومشينا بالأعلام والأغانى الوطنية والهتافات لدعم
الرئيس عبد الفتاح السيسي في الشارع، عشان هو أكتر واحد هيقدر يحمينا ويحافظ علينا من اللى جاى، فيه بلاد كتير مفيهاش أمن ولا أمان وادينا بنشوف وبنسمع كل يوم الأخبار،
دمار وخراب بيوت وقتل بسبب عدم الأمن، عشان كد انا متأكدة أن الرئيس هو اللى هيقدر يحمينا ويحافظ علينا من أى سوء ممكن يضر البلد ".
وأضافت،" أنا بحب بلدى عشان كد شاركت عشان أحافظ
عليها ولازم كل واحد فينا يحافظ على مصر ونتكاتف عشان نحميها من الأعداء و نحافظ على بلدنا ونحميها ".
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