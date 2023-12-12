3 أبراج تفضل ممارسة الرياضات المائية.. بيحبوا المغامرة والبحر

يفضل البعض ممارسة رياضة معينة بغرض الشعور بالحيوية والنشاط والحصول على جسم رياضى متناسق، والاستمتاع أيضاً، والبعض الآخر يفضل ممارسة الرياضات المائية لما تتسم به من مغامرة وإثارة، وهؤلاء يعتقد إنهم ينتمون لبعض الأبراج الفلكية التي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع " pinkvilla".





أبراج تفضل ممارسة الرياضات المائيةبرج الحوت

ينجذب مولود برج الحوت دائماً لممارسة الرياضات المائية، وذلك لعشقه للبحر الذى دائماً ما ينجذب له ويشعر بالسعادة والاستمتاع عند مشاهدته، كما يميل لخوض المغامرات المثيرة، لذلك يجد سعادته في ممارسة الرياضات المائية، التي ترضى شغفه وتقوى بداخله روح الشجاعة والمغامرة والقدرة على تحمل المسئولية وتعزز بداخله التواصل مع الطبيعة كما يفضل ممارستها مع أصدقائه أو أفراد أسرته.

رجل يستمتع بممارسة الرياضة برج الثور

يحرص مولود برج الثور على تعلم الرياضات المائية المختلفة، حيث يميل دائماً لممارسة الأنشطة الترفيهية، كما يفضل ممارستها مع مجموعة من أصدقائه وأفراد أسرته وتساعده مثل هذه الأجواء على تقوية علاقته بمن حوله .

رياضة مائية برج القوس

يعشق مولود برج القوس خوض المغامرات المثيرة واستكشاف أنشطة جديدة ومميزة تساعده على خوض تحديات جديدة ومختلفة مع الآخرين وتكسبه المزيد من الثقة بالنفس مع مرور الوقت، كما ينجذب إلى ممارسة الرياضات المائية التي تجعله يعيش أجواء من المغامرة والإثارة ومن الأنشطة الرياضية التي يميل لممارستها هي رياضة التجديف والتجديف بالكياك والأنشطة المائية الأخرى التي تتطلب مزيجًا من القوة والتوازن والتنسيق، كما يفضل ممارسة والتمرين على هذه الرياضات بشكل يومى حتى يتقنها جيداً، كما تعزز مثل هذه النوعية من الرياضات التأمل لمولود برج القوس وتكسبه المرونة وتجعله يشعر بالاسترخاء وتجعله مقبل على الحياة.

ممارسة رياضة مائية























