3 أبراج تفضل ممارسة الرياضات المائية.. بيحبوا المغامرة والبحر

(MENAFN
- Youm7)
يفضل البعض ممارسة رياضة معينة بغرض الشعور بالحيوية والنشاط والحصول على جسم رياضى متناسق، والاستمتاع أيضاً، والبعض الآخر يفضل ممارسة الرياضات المائية لما تتسم به من مغامرة وإثارة، وهؤلاء يعتقد إنهم ينتمون لبعض الأبراج الفلكية التي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع " pinkvilla".
أبراج تفضل ممارسة الرياضات المائية
برج الحوت
ينجذب مولود برج الحوت دائماً لممارسة الرياضات المائية، وذلك لعشقه للبحر الذى دائماً ما ينجذب له ويشعر بالسعادة والاستمتاع عند مشاهدته، كما يميل لخوض المغامرات المثيرة، لذلك يجد سعادته في ممارسة الرياضات المائية، التي ترضى شغفه وتقوى بداخله روح الشجاعة والمغامرة والقدرة على تحمل المسئولية وتعزز بداخله التواصل مع الطبيعة كما يفضل ممارستها مع أصدقائه أو أفراد أسرته.
رجل يستمتع بممارسة الرياضة برج الثور
يحرص مولود برج الثور على تعلم الرياضات المائية المختلفة، حيث يميل دائماً لممارسة الأنشطة الترفيهية، كما يفضل ممارستها مع مجموعة من أصدقائه وأفراد أسرته وتساعده مثل هذه الأجواء على تقوية علاقته بمن حوله .
رياضة مائية برج القوس
يعشق مولود برج القوس خوض المغامرات المثيرة واستكشاف أنشطة جديدة ومميزة تساعده على خوض تحديات جديدة ومختلفة مع الآخرين وتكسبه المزيد من الثقة بالنفس مع مرور الوقت، كما ينجذب إلى ممارسة الرياضات المائية التي تجعله يعيش أجواء من المغامرة والإثارة ومن الأنشطة الرياضية التي يميل لممارستها هي رياضة التجديف والتجديف بالكياك والأنشطة المائية الأخرى التي تتطلب مزيجًا من القوة والتوازن والتنسيق، كما يفضل ممارسة والتمرين على هذه الرياضات بشكل يومى حتى يتقنها جيداً، كما تعزز مثل هذه النوعية من الرياضات التأمل لمولود برج القوس وتكسبه المرونة وتجعله يشعر بالاسترخاء وتجعله مقبل على الحياة.
ممارسة رياضة مائية
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