اعرفى ألوان المكياج المناسبة لصاحبات البشرة السمراء للحصول على إطلالة رائعة

MENAFN - Youm7) على الرغم أن أصحاب البشرة السمراء تناسبهن ألوان كثيرة في المكياج ولكن تحتار السمراوت دائما في كيفية وضع الألوان المناسبة لهن وطريقة وضع المكياج الملائم لهن، لذا نقدم للفتيات صاحبات البشرة السمراء، نصائح عند وضع المكياج وألوان تناسبهن وفقا لما ذكره موقع makeup

سواء كان لون بشرتك فاتحًا أو داكنًا أو أي شيء بينهما، فإن مفتاح العثور على المكياج المناسب يعتمد على لون بشرتك. وعندما يتعلق الأمر بالتسوق للحصول على كريم الأساس المناسب للبشرة الداكنة، يمكن أن تصبح الأمور مربكة بعض الشيء، حيث أن معظم العلامات التجارية ستقدم لونين أو أكثر يبدوان متطابقين تقريبًا.

على سبيل المثال، يأتي كريم الأساس بألون دافئة وباردة ومحايدة.

بارد: درجات اللون الوردي أو الأحمر أو الأزرق.

دافيء:اللون الأصفر أو الذهبي.

الحياد: التوازن بين البارد والدافئ.

اختبار الوريد :

انظر إلى الأوردة الموجودة على معصميك. إذا كانت خضراء، فهذا يعني أن يناسبك اللون الأصفر. إذا كانت عروقك زرقاء، فهذا يعني إنك يجب تحقيق التوازن بين الألوان البادرة والدافئة. هل لديك كلا اللونين أم يبدو أنهما أزرق مخضر؟ يناسبك ألوان محايدة.

اختبار المجوهرات:

إذا كانت المجوهرات الذهبية تعزز بشرتك، فمن المرجح أنك يناسبك الألوان الدافئة، و إذا كانت المجوهرات الفضية تبدو أفضل على لون بشرتك، فهذا يعني أن يناسبك لون حيادى .

كريم أساس للبشرة الداكنة

يساعدك العمل مع لون بشرتك على تحديد كريم الأساس المثالي لبشرتك الداكنة. فقط تحققين من كريم الأساس المفضل لديكٍ وحددى الظل الدقيق بناءً على النتائج التي توصلتى إليها. إذا كنتِ تختبرين كريم الأساس شخصيًا فابدئي بمسح الألوان من خدك إلى خط الفك - مع مراعاة لون صدرك.

ومع درجات البشرة الداكنة، عادة ما تكون الوجوه أفتح من الجسم، لذلك عند اختبار الألوان، عليك التأكد من أن الظل يطابق جسمك ككل. لضمان تطابق مثالي، من الأفضل اختبار لونين أو ثلاثة ظلال جنبًا إلى جنب - انتظرى عدة دقائق حتى يمتزج كريم الأساس مع لون بشرتك. ثم قررى أي الظل يبدو أكثر طبيعية.

اختيار أحمر الخدود المناسب

درجات البشرة الداكنة تتطلب ظلالًا بنفسجية عميقة مثل أحمر الخدود الملون بالتوت البري أو حتى البرتقالي الساطع.

لا تدع الألوان الجريئة تخيفك، لأنها ستبدو رقيقة على بشرتك وتضفي لونًا كافيًا لتمنحك توهجًا حقيقيًا. مثل لون الفوشيا اللامع ويناسب البشرة الداكنة اللون اليوسفي الذى يضفي مظهرًا مميزاً.





أفضل برونزر بالنسبة لك

لا تدع أحد يخبرك أنه لا ينبغي عليك استخدام البرونزر، يناسب التوهج الذي تغمره الشمس كل أنواع البشرة، بما في ذلك بشرتك ما تريدين البحث عنه هو منتج يسلط الضوء على لون بشرتك ويعززه للحصول على هذا التوهج المضيء من الداخل ، ثم ضعيه على جبهتك وصدغك وعظام الخد العليا للحصول على بشرة أكثر دفئًا على الفور.



ظلال العيون

أي ظل غني سيجعل عينيك تبرزان ، وتبرز الألوان الجوهرية مثل اللون الأرجواني أو الأزرق الساطع أو الأخضر الزمردي أو العنابي العميق على بشرتك، بينما تدفئ درجات اللون الذهبي والبرونزي لون بشرتك على الفور وتضفي إشراقة على عينيك.

ابتعدي عن الألوان البيضاء والألوان الفاتحة لأنها يمكن أن تعطي بشرتك مظهرًا رماديًا أو جافًا أما بالنسبة للظلال النهائية، فاختارى اللون اللامع الناعم أو النصف مطفي - إذا كنتٍ تفضلين اللمسة النهائية غير اللامعة، فاختارى الألوان المحايدة العميقة مثل اللون البيج أو الشوكولاتة

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ألوان أحمر الشفاه الجذابة

تمامًا مثل ألوان أحمر الخدود الزاهية، يمكن لألوان البشرة الداكنة أن تحظى بنفس القدر من المتعة مع أحمر الشفاه، يبدو اللون الوردي أو البنفسجي اللامع منعشًا ويشبه الربيع، في حين أن الألوان الجريئة غير اللامعة ستجعلك بارزة حقًا بينما تدفئ ألوان التوت بشرتك على الفور.

تبدو النساء ذوات الألوان الداكنة أكثر تميز عند استخدام

ظلال الخوخ والأحمر البرتقالي وحتى البني الشوكولاتة. وتشمل الظلال الجذابة للسيدات ذوات البشرة الباردة اللون الأرجواني والوردي والأحمر مع نغمات زرقاء.