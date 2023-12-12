اعرفى ألوان المكياج المناسبة لصاحبات البشرة السمراء للحصول على إطلالة رائعة

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- Youm7) على الرغم أن أصحاب البشرة السمراء تناسبهن ألوان كثيرة في المكياج ولكن تحتار السمراوت دائما في كيفية وضع الألوان المناسبة لهن وطريقة وضع المكياج الملائم لهن، لذا نقدم للفتيات صاحبات البشرة السمراء، نصائح عند وضع المكياج وألوان تناسبهن وفقا لما ذكره موقع makeup
سواء كان لون بشرتك فاتحًا أو داكنًا أو أي شيء بينهما، فإن مفتاح العثور على المكياج المناسب يعتمد على لون بشرتك. وعندما يتعلق الأمر بالتسوق للحصول على كريم الأساس المناسب للبشرة الداكنة، يمكن أن تصبح الأمور مربكة بعض الشيء، حيث أن معظم العلامات التجارية ستقدم لونين أو أكثر يبدوان متطابقين تقريبًا.
على سبيل المثال، يأتي كريم الأساس بألون دافئة وباردة ومحايدة.
بارد: درجات اللون الوردي أو الأحمر أو الأزرق.
دافيء:اللون الأصفر أو الذهبي.
الحياد: التوازن بين البارد والدافئ.
اختبار الوريد :
انظر إلى الأوردة الموجودة على معصميك. إذا كانت خضراء، فهذا يعني أن يناسبك اللون الأصفر. إذا كانت عروقك زرقاء، فهذا يعني إنك يجب تحقيق التوازن بين الألوان البادرة والدافئة. هل لديك كلا اللونين أم يبدو أنهما أزرق مخضر؟ يناسبك ألوان محايدة.
اختبار المجوهرات:
إذا كانت المجوهرات الذهبية تعزز بشرتك، فمن المرجح أنك يناسبك الألوان الدافئة، و إذا كانت المجوهرات الفضية تبدو أفضل على لون بشرتك، فهذا يعني أن يناسبك لون حيادى .
كريم أساس للبشرة الداكنة
يساعدك العمل مع لون بشرتك على تحديد كريم الأساس المثالي لبشرتك الداكنة. فقط تحققين من كريم الأساس المفضل لديكٍ وحددى الظل الدقيق بناءً على النتائج التي توصلتى إليها. إذا كنتِ تختبرين كريم الأساس شخصيًا فابدئي بمسح الألوان من خدك إلى خط الفك - مع مراعاة لون صدرك.
ومع درجات البشرة الداكنة، عادة ما تكون الوجوه أفتح من الجسم، لذلك عند اختبار الألوان، عليك التأكد من أن الظل يطابق جسمك ككل. لضمان تطابق مثالي، من الأفضل اختبار لونين أو ثلاثة ظلال جنبًا إلى جنب - انتظرى عدة دقائق حتى يمتزج كريم الأساس مع لون بشرتك. ثم قررى أي الظل يبدو أكثر طبيعية.
اختيار أحمر الخدود المناسب
درجات البشرة الداكنة تتطلب ظلالًا بنفسجية عميقة مثل أحمر الخدود الملون بالتوت البري أو حتى البرتقالي الساطع.
لا تدع الألوان الجريئة تخيفك، لأنها ستبدو رقيقة على بشرتك وتضفي لونًا كافيًا لتمنحك توهجًا حقيقيًا. مثل لون الفوشيا اللامع ويناسب البشرة الداكنة اللون اليوسفي الذى يضفي مظهرًا مميزاً.
أفضل برونزر بالنسبة لك
لا تدع أحد يخبرك أنه لا ينبغي عليك استخدام البرونزر، يناسب التوهج الذي تغمره الشمس كل أنواع البشرة، بما في ذلك بشرتك ما تريدين البحث عنه هو منتج يسلط الضوء على لون بشرتك ويعززه للحصول على هذا التوهج المضيء من الداخل ، ثم ضعيه على جبهتك وصدغك وعظام الخد العليا للحصول على بشرة أكثر دفئًا على الفور.
ظلال العيون
أي ظل غني سيجعل عينيك تبرزان ، وتبرز الألوان الجوهرية مثل اللون الأرجواني أو الأزرق الساطع أو الأخضر الزمردي أو العنابي العميق على بشرتك، بينما تدفئ درجات اللون الذهبي والبرونزي لون بشرتك على الفور وتضفي إشراقة على عينيك.
ابتعدي عن الألوان البيضاء والألوان الفاتحة لأنها يمكن أن تعطي بشرتك مظهرًا رماديًا أو جافًا أما بالنسبة للظلال النهائية، فاختارى اللون اللامع الناعم أو النصف مطفي - إذا كنتٍ تفضلين اللمسة النهائية غير اللامعة، فاختارى الألوان المحايدة العميقة مثل اللون البيج أو الشوكولاتة
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ألوان أحمر الشفاه الجذابة
تمامًا مثل ألوان أحمر الخدود الزاهية، يمكن لألوان البشرة الداكنة أن تحظى بنفس القدر من المتعة مع أحمر الشفاه، يبدو اللون الوردي أو البنفسجي اللامع منعشًا ويشبه الربيع، في حين أن الألوان الجريئة غير اللامعة ستجعلك بارزة حقًا بينما تدفئ ألوان التوت بشرتك على الفور.
تبدو النساء ذوات الألوان الداكنة أكثر تميز عند استخدام
ظلال الخوخ والأحمر البرتقالي وحتى البني الشوكولاتة. وتشمل الظلال الجذابة للسيدات ذوات البشرة الباردة اللون الأرجواني والوردي والأحمر مع نغمات زرقاء.
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