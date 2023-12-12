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هبوط 10 قطاعات بالبورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها مواد البناء بنسبة 2.5%

12/12/2023 2:42:39 PM
(MENAFN- Youm7) تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، تراجعت 10 قطاعات على رأسها مواد البناء بنسبة 2.5%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.7%، يليه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.5%، وانخفض قطاعا التجارة والموزعون، والعقارات بنسبة 1.2%، 1%، على التوالي.



وهبطت قطاعات الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والبنوك، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.7%، وأخيرًا قطاعا خدمات النقل والشحن، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.1%.



فيما ارتفعت 5 قطاعات على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.4%، أعقبه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 2.2%، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.6%، وصعد قطاعا الموارد الأساسية، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.6%، 0.4%، على التوالي، بينما استقر قطاع السياحة والترفيه.



وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع للمؤشرات باستثناء "إيجي إكس 70" بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه عند مستوى 1.610 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.9 مليار ورقة مالية بقيمة 3.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 117 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.34% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.13%، والعرب على 7.54%، واستحوذت المؤسسات على 29.13% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.86%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 114.4 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 49.2 مليون جنيه، 44.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 146.9 مليون جنيه، 63.1 مليون جنيه، على التوالي.



تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 24071 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 28812 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 10250 نقطة.



فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 5122 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 7438 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 6415 نقطة، فيما زاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 3.33% ليغلق عند مستوى 1468 نقطة.












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