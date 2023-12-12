ثنائيات وشهادات على رؤساء مصر من واقع كتابات المثقفين والسياسيين

MENAFN - Youm7) المعتاد أن يكون المثقفون والأدباء وقادة الرأى على يسار السلطة، ولا تنكسر القاعدة إلا فى حالات نادرة، كأن تكون القيادة استثنائية أو الظرف متجاوزا لحدود التصنيف السياسى البسيط، أو أن يقدم المسؤول أو الرئيس نموذجا قيميا وإنسانيا لافتا ويوجب الاحتفاء.

لا تخلو المدونة المصرية من مواقف حادة للمثقفين، وتلك من طبائع كثيرين فيهم وروتينهم المتكرر، إنما الذاكرة نفسها تحمل نصوصا وإضاءات مهمة سجلها مبدعون وصحفيون وكتاب كبار بحق رؤساء مصر فى مراحل وأزمنة مختلفة، بعضها تتصل بالشخص وما يقدمه من حالة إنسانية، وبعضها بالسياق والتجربة الموضوعية، لكن أجمل ما فى القوائم الطويلة بعض حكاياتها التى اتخذت صيغة الثنائيات.

ناصر وهيكل







كأنهما كانا مشروعا واحدا أسسه القدر،لـ

جمال عبدالناصر ومحمد حسنين هيكل، جمعتهما صداقة وطيدة، انفتحت على العمل السياسى والوصل الإنسانى، ومن ألمع ما قاله الكاتب عن الحاكم: «أعظم شىء فى جمال عبدالناصر أنه كان حياة إنسانية زاخرة عاشت على الأرض، وبين الناس، وتحت أشعة شمس مصر الباهرة».

يقول «هيكل»: إن أكثر ما كان ينفر منه عبدالناصر فى حياته عبادة الفرد، لهذا فإنه ليس من حق أحد بعد الرحيل أن يجعل منه إلها معبودا فى هرم آخر. إنه لا يسعده أبدا أن يجد نفسه تمثالا شاهقا من الحجر، وإنما يسعده أن يظل دائما مثالا نابضا للإنسان، لحم ودم، إرادة وأمل، عقل وعاطفة، قرارات فيها الصواب وفيها الخطأ، وأحسب أنه واحد من القلائل الكبار فى عالمنا وعصرنا، الذين أتتهم الشجاعة لكى يقفوا أمام الملايين يتحدثون بأمانة ورجولة عن التجربة والخطأ.

السادات وبهاء الدين







رأى الكاتب الصحفى الكبير أحمد بهاء الدين، أن الرئيس السادات هو من أعاد للأمة العربية ثقتها بنفسها وقدراتها، بحسب كتابه «وتحطمت الأسطورة عند الظهر».

ويقول: إن الرئيس الراحل أطلق الشرارة التى اندفعت بعدها قوات مصر وسوريا لتحطيم الأسطورة الإسرائيلية، التى خيمت على المنطقة طوال ربع القرن، وزادت كثافتها منذ يوم 5 يونيو 1967، وبهذا فقد تحطمت الأسطورة عند الظهر، عندما أصدر السادات قراره التاريخى.

مبارك والفقى







قضى الدبلوماسى والمثقف مصطفى الفقى سنوات فى جوار مبارك، وكان سكرتير الرئيس للمعلومات، ويقول عنه: «إنه كان وطنيا مصريا، وحريصا على مصالح البلاد بقدر الاستطاعة وبقدر ما أعطى من رؤية وضوء، وله ما له وعليه ما عليه، والظروف وضعته فى 9 سنوات قاسية للغاية بعد ثورة يناير».

ويؤكد فى تصريحات سابقة، أن تصرف مبارك مع الثورة كان معتدلا، فلم يهرب ولم يأمر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وبرأه القضاء، كما أن تاريخه العسكرى ناصع ولا يبارى، مشيرا إلى أنه لو أردنا أن نضع عنوانا لفصله فى التاريخ فهو «حاكم وطنى لم ينتهز الفرص الضائعة».