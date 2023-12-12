سنة أولى جمهورية.. كيف كانت مصر فى أول استحقاق رئاسى قبل 6 عقود؟

MENAFN - Youm7) مضى زمن طويل على اللحظة التى صارت فيها مصر جمهورية، وصارت سُلطة الحُكم فى عُهدة الشعب، ينوب عنهم أحد أفرادهم بشرعية ظرفية مؤقتة، حدودها المدة الرئاسية وإرادة الناخبين، سواء فى صيغة الاستفتاء القديمة أو فى الأغلبية المطلوبة الآن للفوز بالانتخابات التعددية. لكن المشهد الأول الذى تأسس قبل 70 عاما تقريبًا، ما زال يُمثل القاعدة التى بُنيت عليها التجربة، وتتابعت مراحل تطورها، فكيف كانت شكل البيئة السياسية وقتما خلعت مصر التاج ووضعت الدستور على كرسى الحكم؟!

وقتها كان تعداد المصريين نحو 30 مليونا و800 ألف نسمة، وكانت حالة الفقر طاغية والأمية تهيمن على أغلب الشعب، ولا يخلو وعى مواطن واحد من تطلعات كانت عزيزة وقتها، وتجلّى أن الجمهورية الناشئة تُبشر بتقريب البعيد، وقد تحقق ذلك فعلاً عندما سارت عجلة التحديث على كل الدروب، فتطورت بنية التشريع وخطط الاقتصاد والإنتاج والتنمية، وارتقت مستويات التعليم والصحة، ولمعت ثمار الثورة على أشجار السنوات التالية فى برامج للإصلاح الزراعى والعدالة الاجتماعية وتمكين المهمشين وتوليد الوظائف.

سارت الأمور فى السنوات الأولى بعد الثورة بوتيرة هادئة، فطُرح اسم محمد نجيب بين الضباط الأحرار، ثم تلاه استفتاء شعبى على عبدالناصر. أما عن العام الذى أُقيم فيه الاستفتاء الأكبر على منصب الرئيس قبل قرابة ستة عقود، فقد شهد إنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة، وفيه زار جمال عبدالناصر الاتحاد السوفيتى، وفى عاصمته موسكو التقى بالطلبة العرب الذين يدرسون هناك، وحسب عبدالله إمام فى كتابه «عبدالناصر والإخوان المسلمين» الصادر عن «دار الخيال: بالقاهرة، كان اللقاء يوم 7 أغسطس 1965، وأعلن عبدالناصر فى خطابه عن ضبط مؤامرة جديدة للجماعة، قائلا: «بعدما رفعنا الأحكام العرفية منذ سنة، وصفّينا المعتقلات، وأصدرنا قانونا لكى يعودوا إلى أعمالهم، نضبط مؤامرة وسلاحا وأموالا، وصلت إليهم من سعيد رمضان من الخارج، وهذا دليل على أن الاستعمار والرجعية بيشتغلوا فى الداخل».



وعلى الصعيد السياسى، أثمرت الاجتماعات الطويلة التى بدأت يوم 22 أغسطس 1965 بين الرئيس جمال عبدالناصر والعاهل السعودى الملك فيصل عن «اتفاقية جدة» فى 24 أغسطس، وفى هذا العام أيضًا اختير زكريا محيى الدين رئيسا للوزراء.

وفيما يخص الأعمال الفنية والأدبية، فقد صدرت فى هذا العام رواية «المستحيل» للدكتور مصطفى محمود، وتتناول مشكلات تتصل بالسياق الاجتماعى والمعرفى الراهن وقتها، وقد تحولت إلى فيلم سينمائى بالاسم نفسه، كما صدرت رواية «العنكبوت» لتكون تجربة جديدة فى مجال كتابة الخيال العلمى.

ومن أفلام العام: «الثلاثة يحبونها» من إخراج محمود ذو الفقار، و«الحرام» للمخرج هنرى بركات، و«العقل والمال» و«بنت عنتر» بتوقيع نيازى مصطفى، و«حكاية العمر كله» من إخراج حلمى حليم، و«سكون العاصفة» لأحمد ضياء الدين، و«طريد الفردوس» من إخراج فطين عبدالوهاب، و«المدير الفنى» من إخراج فطين عبدالوهاب، و«هى والرجال» لرائد الواقعية حسن الإمام. وكان من أبرز الأغنيات الصادرة فى هذا العام «زوربا» للمطربة داليدا، و«ناصر يا حرية» للعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، و«انت الحب» لسيدة الغناء العربى أم كلثوم.











