44 يوما على انطلاقه.. استعدادات معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 55

(MENAFN
- Youm7) ينطلق
معرض القاهرة الدولى للكتاب
بدورته الـ 55، فى الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتحل النرويج ضيف شرف تلك الدورة، أحد أهم المعارض الدولية في العالم بصفة عامة وفي مصر، ومع اقتراب المهرجان الذى يشهد مشاركة عدد ضخمن من دور النشر سواء المصرية والعربية والأجنبية، مما يتيح أمام القارئ إصدارات فى مختلف الثقافات، ولهذا نستعرض أبرز ملامح تلك الدورة المنتظر انطلاقها فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.
فتح باب حجز حفلات التوقيع بمعرض الكتاب لمدة شهر
أعلنت هيئة الكتاب، عن فتح باب حجز حفلات التوقيع الخاص بالمؤلفين ودور النشر، بالدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في الفترة من 10 ديسمبر
حتى 10 يناير المقبل، بمركز المعلومات بمقر الهيئة.
فتح باب التقدم لجائزة أفضل ناشر عربي بالمعرض
أعلن اتحاد الناشرين العرب عن فتح باب الترشح في جائزة "أفضل ناشر عربي" في دورتها الثالثة ضمن الجوائز التي يمنحها معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 1 حتى 31 ديسمبر
2023.
جناح للكتب المخفضة فى معرض القاهرة 2024
تقدم الهيئة العامة المصرية، جناحين لها في معرض القاهرة الدولى الكتاب بدورته المقبلة التي تقام آخر شهر يناير 2024، فالأول يضم اصدارتها الجديدة إضافة إلى المطبوعات السابقة، وأيضًا جناح يضم الكتب المخفضة التي تبدأ من جنيه إلى 20 جنيهًا.
الهيئة العامة للكتاب تصدر 300 عنوان جديد للمعرض
انتهت الهيئة العامة المصرية للكتاب، من طباعة أكثر من 300 عنوان جديد سوف يكون متاحين في معرض القاهرة للكتاب بدورته المقبلة التي تقام آخر شهر يناير 2024، ولا تزال الهيئة العامة المصرية للكتاب، تجرى عمليات طباعة لعناوين جديدة أخرى من المقرر عرضها أيضًا في معرض القاهرة للكتاب.
سليم حسن ويعقوب الشارونى شخصيتا المعرض
وقد وافقت اللجنة الاستشارية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، على اختيار شخصية المعرض عالم الآثار الشهير الدكتور سليم حسن، والذي قدم أعمالًا مهمة تحمل في طياتها التاريخ المصري والحضاري الذي يجب أن يتعرف إليه الشباب الآن.
فتح باب التقدم لجائزة المعرض
تستعد الهيئة العامة المصرية للكتاب، خلال عام 2024، للإعلان عن جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته 55، والذى من المقرر أن ينطلق فى شهر يناير المقبل، خلال أول ديسمبر المقبل.
اختيار يعقوب الشارونى شخصية المعرض لأدب الطفل
كما وافقت اللجنة على اختيار، الكاتب الكبير يعقوب الشاروني، الذي أثرى المكتبة المصرية والعربية بالكثير من الأعمال التي أتت في معظمها تعبر عن الأصالة والهوية المصرية ليكون شخصية المعرض لأدب الطفل واستمر النقاش حول الاحتفاء بعدد من رموز الفكر والإبداع على المستويين المصري والعربي، لما للثقافة المصرية من تآلفات مع الثقافة العربية، ومن بين هؤلاء المحتفى بهم: عميد الأدب العربي "طه حسين"، ورائدة من رواد الشعر "نازك الملائكة".
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