44 يوما على انطلاقه.. استعدادات معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 55

MENAFN - Youm7) ينطلقمعرض القاهرة الدولى للكتاببدورته الـ 55، فى الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتحل النرويج ضيف شرف تلك الدورة، أحد أهم المعارض الدولية في العالم بصفة عامة وفي مصر، ومع اقتراب المهرجان الذى يشهد مشاركة عدد ضخمن من دور النشر سواء المصرية والعربية والأجنبية، مما يتيح أمام القارئ إصدارات فى مختلف الثقافات، ولهذا نستعرض أبرز ملامح تلك الدورة المنتظر انطلاقها فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

فتح باب حجز حفلات التوقيع بمعرض الكتاب لمدة شهر

أعلنت هيئة الكتاب، عن فتح باب حجز حفلات التوقيع الخاص بالمؤلفين ودور النشر، بالدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في الفترة من 10 ديسمبر

حتى 10 يناير المقبل، بمركز المعلومات بمقر الهيئة.

فتح باب التقدم لجائزة أفضل ناشر عربي بالمعرض

أعلن اتحاد الناشرين العرب عن فتح باب الترشح في جائزة "أفضل ناشر عربي" في دورتها الثالثة ضمن الجوائز التي يمنحها معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 1 حتى 31 ديسمبر

2023.



جناح للكتب المخفضة فى معرض القاهرة 2024

تقدم الهيئة العامة المصرية، جناحين لها في معرض القاهرة الدولى الكتاب بدورته المقبلة التي تقام آخر شهر يناير 2024، فالأول يضم اصدارتها الجديدة إضافة إلى المطبوعات السابقة، وأيضًا جناح يضم الكتب المخفضة التي تبدأ من جنيه إلى 20 جنيهًا.

الهيئة العامة للكتاب تصدر 300 عنوان جديد للمعرض

انتهت الهيئة العامة المصرية للكتاب، من طباعة أكثر من 300 عنوان جديد سوف يكون متاحين في معرض القاهرة للكتاب بدورته المقبلة التي تقام آخر شهر يناير 2024، ولا تزال الهيئة العامة المصرية للكتاب، تجرى عمليات طباعة لعناوين جديدة أخرى من المقرر عرضها أيضًا في معرض القاهرة للكتاب.

سليم حسن ويعقوب الشارونى شخصيتا المعرض

وقد وافقت اللجنة الاستشارية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، على اختيار شخصية المعرض عالم الآثار الشهير الدكتور سليم حسن، والذي قدم أعمالًا مهمة تحمل في طياتها التاريخ المصري والحضاري الذي يجب أن يتعرف إليه الشباب الآن.

فتح باب التقدم لجائزة المعرض

تستعد الهيئة العامة المصرية للكتاب، خلال عام 2024، للإعلان عن جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته 55، والذى من المقرر أن ينطلق فى شهر يناير المقبل، خلال أول ديسمبر المقبل.

اختيار يعقوب الشارونى شخصية المعرض لأدب الطفل



كما وافقت اللجنة على اختيار، الكاتب الكبير يعقوب الشاروني، الذي أثرى المكتبة المصرية والعربية بالكثير من الأعمال التي أتت في معظمها تعبر عن الأصالة والهوية المصرية ليكون شخصية المعرض لأدب الطفل واستمر النقاش حول الاحتفاء بعدد من رموز الفكر والإبداع على المستويين المصري والعربي، لما للثقافة المصرية من تآلفات مع الثقافة العربية، ومن بين هؤلاء المحتفى بهم: عميد الأدب العربي "طه حسين"، ورائدة من رواد الشعر "نازك الملائكة".