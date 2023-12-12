رحيل زوج إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة السابقة بعد صراع مع المرض

MENAFN - Youm7) أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة السابقة، عن وفاة زوجها المهندس مدحت شليق بعد صراع مع المرض.

كما أوضحت الدكتورة إيناس عبد الدايم عن موعد صلاة الجنازة التي تقام

بعد ظهر غد، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

جدير بالذكر أن الدكتورة إيناس عبد الدايم بدأت دراستها فى سن مبكرة بكونسرفتوار القاهرة، وبعد حصولها على البكالوريوس بدرجة "امتياز"، نالت درجة الماجستير ثم الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف فى آلة الفلوت من المدرسة العليا للموسيقى بباريس، قدمت العديد من الحفلات بختلف دول العالم منها، قامت بالاشتراك فى تسجيل أعمال المؤلف المصرى الراحل جمال عبد الرحيم فى ألمانيا والقاهرة، مثلت مصر فى العديد من المسابقات الدولية والمحلية المتخصصة وحصلت على مجموعة من الجوائز العالمية ، اسست اول فصل دراسى لتعليم الة الفلوت للأطفال بمركز تنمية المواهب بدار الأوبرا وأشرفت على العديد من الأبحاث العلمية للحصول على درجة الدكتوراه والماجستير فى الفنون بالعديد من الجامعات والمعاهد المصرية ، تراست دار الأوبرا المصرية وشغلت منصب وزير الثقافة السابق.