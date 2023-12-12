رحيل زوج إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة السابقة بعد صراع مع المرض

(MENAFN
- Youm7) أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة السابقة، عن وفاة زوجها المهندس مدحت شليق بعد صراع مع المرض.
كما أوضحت الدكتورة إيناس عبد الدايم عن موعد صلاة الجنازة التي تقام
بعد ظهر غد، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.
جدير بالذكر أن الدكتورة إيناس عبد الدايم بدأت دراستها فى سن مبكرة بكونسرفتوار القاهرة، وبعد حصولها على البكالوريوس بدرجة "امتياز"، نالت درجة الماجستير ثم الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف فى آلة الفلوت من المدرسة العليا للموسيقى بباريس، قدمت العديد من الحفلات بختلف دول العالم منها، قامت بالاشتراك فى تسجيل أعمال المؤلف المصرى الراحل جمال عبد الرحيم فى ألمانيا والقاهرة، مثلت مصر فى العديد من المسابقات الدولية والمحلية المتخصصة وحصلت على مجموعة من الجوائز العالمية ، اسست اول فصل دراسى لتعليم الة الفلوت للأطفال بمركز تنمية المواهب بدار الأوبرا وأشرفت على العديد من الأبحاث العلمية للحصول على درجة الدكتوراه والماجستير فى الفنون بالعديد من الجامعات والمعاهد المصرية ، تراست دار الأوبرا المصرية وشغلت منصب وزير الثقافة السابق.
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