محمود سامى البارودى يحكى عن رحلته فى المنفى.. ماذا قال؟

MENAFN - Youm7) في مثل هذا اليوم 12 ديسمبر من عام 1904، رحل عن عالمنا الشاعر المصرى محمود سامى البارودى ، أبرز المجددين فى الشعر العربى والرجل الوطنى الذى دفع الثمن غاليا، فقد رحل أحباؤه وضعفت صحته جراء المعاناة والنفى، ولهذا نستعرض ما الذى ذكره عن رحلته في المنفى؟







يقول الكاتب الكبير سعيد الشحات عبر "ذات يوم": أقلعت السفينة من ميناء كولومبو بـ «سريلانكا» فى أول سبتمبر سنة 1899، وعلى متنها الشاعر محمود سامى البارودى، عائدا إلى مصر بعد 17 عاما فى المنفى 17، مرت ثقيلة عليه وعلى كل زعماء الثورة العرابية المنفيين بعد هزيمة «جيش عرابى» فى التل الكبير يوم 13 سبتمبر عام 1882 وهم: أحمد عرابى وطلبة عصمت وعبد العال حلمى ومحمود سامى البارودى وعلى فهمى ومحمود فهمى ويعقوب سامى (راجع مذكرات أحمد عرابى – الهيئة العامة لقصور الثقافة – القاهرة).





وتابع الكاتب الكبير سعيد الشحات غندما بلغ محمود سامى البارودى الستين عاما فى عام 1899 هاجمه المرض، وتقرر جمعية الأطباء فى سرنديب ضرورة عودته إلى وطنه، لأنه سيصاب بالعمى إن ظل فى الجزيرة وقد يدركه الموت، ووفقا للدكتور على الحديدى فى كتابه «محمود سامى البارودي.. شاعر النهضة»: «يجزع صحاب البارودى وأهله بالقاهرة فيلحون عليه أن يتقدم بالتماس إلى الخديو عباس الثانى ليسمح له بالعودة، ويلقى الشيخ محمد عبده بكل ثقله ومساعيه لينقذ صديقه وتتكلل المساعى بالنجاح»، وتصل السفينة به وأسرته التى تكونت فى المنفى إلى ميناء السويس يوم 12 سبتمبر (مثل هذا اليوم) من عام 1899، وحسب الحديدى: «وقف على ظهر السفينة مستقبلا مصر وهو قابض على سور السفينة والدموع تنهمر من مآقيه، ولا يجرؤ أحد أن يقترب منه، فيقطع عنه لحظة اللقاء مع وطنه الحبيب».

أما محمود سامى البارودى

فقد حكى عن رحلته إلى المنفى قائلا: إني لما أفضتْ بي غوائل الزمن إلى مفارقة الأهل والوطن، وحقَّت كلمة الوداع وأنصت كل مجيب وداعٍ، سارت بأشياخنا الفلك بتقدير من له الملك، فلما توسطنا لجة اليم، وغشيتنا ضبابة الهم، أخذ البحر يهدر ويموج، والريح تعصف وتروج، والدجن يبرق ويرعد، والموت يقرب ويبعد، والفلك بين صعود وهبوط، والناس بين رجاء وقنوط، فشخصت الأبصار، وغابت الأنصار، وأقبل الفزع، واستولى الجزع، وشغلت الدموع المحاجر، وبلغت القلوب الحناجر، هنالك دعا ربَّهم الغافلون، وكفته أذيالهم الرافلون، فلا ترى إلا ناكس الطرف لا ينبس بحرف كأنما أظلتهم الرجفة، أو غشيتهم الوجفة، فهم لفرط الحيرة خمود تحسبهم أيقاظًا وهم رقود، فلم يزل يتخبطنا اليم، ويأخذ بأكظامنا الغم، حتى كادت الأنفس تزهق، وأظفار المنية ترهق، ونحن في وعاء لا نملك إلا الدعاء، ولبثنا على ذلك ثلاثًا لا نجد فيها حياة، وكيف لنا بالخلاص ولات حين مناص، فبعد لأي ما سكنت فورة الريح، وهدأت ثورة ابن بريح، وتجلت بنورها السماء، واصطلح الماء والهواء، فقرت الأنفس في الصدور، وتنفس كل مصدور، ولم يبق إلا سوق الحديث من قديم وحديث، والفلك يمخر البجر بجؤجؤه، ونحن في الشهر في دؤدؤه، حتى انتهى بنا الدبيب، ولاحت لأعيننا سرنديب.

أما عن رحيله فأوضح الكاتب الكبير سعيد الشحات، أنه فى يوم 12 ديسمبر «مثل هذا اليوم» 1904، حسبما يؤكد «الحديدى»: «اهتزت مصر من الأسى والفجيعة، وقد فقدت فى البارودى ابنًا من أعز أبنائها، ورائدًا لنهضة أصيلة فى الشعر، وفنانًا بعث الروح فى الأدب العربى كله، ومجاهدًا ثائرًا حاول أن يخلص وطنه من ظلم الاستبداد ويمنحه الحرية والاستقلال»، وجاءت الوفاة وعمره 65 عامًا «مواليد 6 أكتوبر 1839»، وبعد خمس سنوات من عودته إلى مصر، فى أول سبتمبر 1899، بعد أن قضى 17 عامًا فى المنفى، مرت ثقيلة عليه وعلى كل زعماء الثورة العرابية، التى انتهت بهزيمة جيش عرابى فى «التل الكبير» يوم 13 سبتمبر عام 1882، وعوقبوا بالنفى إلى جزيرة سيلان، وكان هو واحدًا منهم «راجع: مذكرات أحمد عرابى، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة».



