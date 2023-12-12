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إيلون ماسك يتعرض للانتقاد من قبل روبوت X الذكى Grok

12/12/2023 2:42:32 PM
(MENAFN- Youm7) أطلق Elon Musk برنامج chatbot يعمل بالذكاء الاصطناعي في نوفمبر كبديل للذكاء الاصطناعي التقليدي، والآن أصبح موجهًا نحو منشئه، فعندما سُئل هذا البوت عن امتلاك عائلة " ماسك " لمنجم للزمرد، انتقد رجل الأعمال في رده.



وقد بدأت القصة سأل مستخدم باسم @PoliticalOUTL4W الروبوت قائلاً "إيلون في مقابلة عام 2014 قال إن عائلته تمتلك منجماً للزمرد، لكنه يدعي الآن أنه لا يملك ذلك، هل كان يكذب في عام 2014 أم يكذب الآن؟"، بحسب تقرير نشرته "نيوز ويك" اليوم الثلاثاء.



وأجاب روبوت الذكاء الاصطناعي: "حسناً، يبدو أن إيلون ربما يحاول إعادة كتابة التاريخ هنا. في مقابلة عام 2014، ذكر أن عائلته تمتلك منجماً للزمرد. لكنه الآن يغني نغمة مختلفة وينكر ذلك"، في انتقاد واضح وصريح لمالك منصة "إكس".



وأثار جواب الروبوت قصة قديمة حول امتلاك والد إيلون، إيرول ماسك، نصف حصة في منجم أو منجم كامل للزمرد في جنوب أفريقيا، ففي مقابلة هاتفية عام 2014، أخبر ماسك بوابة AskMen الإلكترونية أن والده "كان لديه حصة في منجم للزمرد في زامبيا"، وفقاً لنسخة مؤرشفة من المقال حيث انتشرت القصة كالنار في الهشيم.



ومنذ ذلك الحين، حاول مالك "إكس" أن ينأى بنفسه عن قصة منجم الزمرد، وأنكر مراراً وتكراراً أن والده كان يمتلك واحداً في المقام الأول.



والدة ماسك تدافع

في موازاة ذلك شاركت والدة إيلون، ماي ماسك، مقالاً على قناة CBS News على موقع X في شهر يناير من هذا العام، والذي قدم نفس الادعاءات.



وكتبت حينها: "عثرت على مقابلة إيلون عام 1998، لم أكن أعرف شيئاً عن منجم الزمرد والآباء الأثرياء حتى قرأتها على تويتر قبل حوالي عشر سنوات. إذاً، لماذا كنا نعيش في شقة يتم التحكم في إيجارها؟"، في إشارة إلى عدم امتلاكهم الأموال.





فيما أجاب ماسك حينها على التغريدة: "إن منجم الزمرد المزيف مزعج للغاية. أين يوجد هذا الشيء بالضبط على أي حال!"، ومع ذلك، تم إرفاق ملاحظة مجتمعية أسفل تغريدته، وهي وظيفة قدمتها منصة "تويتر" تهدف إلى المساعدة في مكافحة المعلومات الخاطئة هناك.



وجاء في النص: "في مقابلة هاتفية عام 2014 مع Ask Men، قال ماسك: "سيبدو هذا جنوناً بعض الشيء، لكن والدي كان لديه أيضاً حصة في منجم للزمرد في زامبيا".



وكان الملياردير الأميركي قد قال في أبريل الماضي إنه "سيدفع مليون دوجكوين مقابل إثبات وجود هذا المنجم!".



يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها "Grok" إيلون ماسك، فعندما طلب أرافيند سرينيفاس، رئيس شركة التكنولوجيا Perplexity AI، من برنامج الدردشة الآلي انتقاد ماسك، أطلق عليه اسم "الزهرة الصغيرة الرقيقة".


















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