أبل تطرح تحديث Ios 17.2 مع عدد من المميزات الجديدة .. اعرف أبرزها

(MENAFN
- Youm7) طرحت شركة Apple نظام التشغيل iOS 17.2، وهو آخر تحديث لنظام تشغيل الهاتف المحمول الخاص بها. يقدم هذا التحديث عددًا كبيرًا من الميزات والتحسينات الجديدة، أبرزها تطبيق Journal الذي طال انتظاره، ودعم التقاط الفيديو المكاني على iPhone 15 Pro، وإجراءات الأمان المحسنة في iMessage.
تطبيق المجلة الجديد كليا
ويوفر تطبيق Journal مساحة مخصصة للمستخدمين لالتقاط أفكارهم وأفكارهم وتجاربهم، ويتميز التطبيق بواجهة نظيفة وبديهية، مع العديد من أنماط القلم الرقمي والملصقات وإمكانيات تضمين الصور لتخصيص الإدخالات.
بالإضافة إلى ذلك، تضمن مزامنة iCloud الوصول السلس عبر أجهزة Apple، مما يجعلها أداة ملائمة لتسجيل اليوميات أثناء التنقل.
الفيديو المكاني للمستخدمين المحترفين يمكن الآن لمستخدمي iPhone 15 Pro التقاط مقاطع فيديو مكانية، وهي ميزة جديدة تضيف عمقًا وبعدًا إلى التسجيلات. باستخدام الماسح الضوئي LiDAR المتقدم الموجود على الجهاز، تلتقط مقاطع الفيديو المكانية الهندسة ثلاثية الأبعاد للمشهد، مما يسمح للمشاهدين بتجربتها بطريقة جديدة تمامًا عند ارتداء سماعة رأس متوافقة مثل Apple Vision Pro.
تحديثات iMessage
يتلقى iMessage ترقية أمنية كبيرة من خلال تقديم التحقق من مفتاح الاتصال، وتتيح هذه الميزة الاختيارية للمستخدمين التحقق من هوية الشخص الذي يراسلونه، مما يضمن أن تكون محادثاتهم خاصة وآمنة حقًا، ويمكن إجراء التحقق من خلال مقارنة الرموز الآمنة، مما يضيف طبقة إضافية من الثقة إلى الاتصال عبر الإنترنت.
تحسينات أخرى
يتضمن iOS 17.2 أيضًا عددًا كبيرًا من التحسينات والإضافات الأخرى، ويتلقى تطبيق الطقس عناصر واجهة مستخدم جديدة تعرض أحوال الطقس في الوقت الفعلي على الشاشة الرئيسية.
كما يتم تحديث تطبيق Clock بتصميم جديد للساعة الرقمية، مما يوفر مظهرًا عصريًا وقابلاً للتخصيص لحفظ الوقت، وبالإضافة إلى ذلك، يوفر iOS 17.2 العديد من إصلاحات الأخطاء وتحسينات الأداء.
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