أبل تطرح تحديث Ios 17.2 مع عدد من المميزات الجديدة .. اعرف أبرزها

MENAFN - Youm7) طرحت شركة Apple نظام التشغيل iOS 17.2، وهو آخر تحديث لنظام تشغيل الهاتف المحمول الخاص بها. يقدم هذا التحديث عددًا كبيرًا من الميزات والتحسينات الجديدة، أبرزها تطبيق Journal الذي طال انتظاره، ودعم التقاط الفيديو المكاني على iPhone 15 Pro، وإجراءات الأمان المحسنة في iMessage.تطبيق المجلة الجديد كليا

ويوفر تطبيق Journal مساحة مخصصة للمستخدمين لالتقاط أفكارهم وأفكارهم وتجاربهم، ويتميز التطبيق بواجهة نظيفة وبديهية، مع العديد من أنماط القلم الرقمي والملصقات وإمكانيات تضمين الصور لتخصيص الإدخالات.

بالإضافة إلى ذلك، تضمن مزامنة iCloud الوصول السلس عبر أجهزة Apple، مما يجعلها أداة ملائمة لتسجيل اليوميات أثناء التنقل.

الفيديو المكاني للمستخدمين المحترفين يمكن الآن لمستخدمي iPhone 15 Pro التقاط مقاطع فيديو مكانية، وهي ميزة جديدة تضيف عمقًا وبعدًا إلى التسجيلات. باستخدام الماسح الضوئي LiDAR المتقدم الموجود على الجهاز، تلتقط مقاطع الفيديو المكانية الهندسة ثلاثية الأبعاد للمشهد، مما يسمح للمشاهدين بتجربتها بطريقة جديدة تمامًا عند ارتداء سماعة رأس متوافقة مثل Apple Vision Pro.تحديثات iMessage

يتلقى iMessage ترقية أمنية كبيرة من خلال تقديم التحقق من مفتاح الاتصال، وتتيح هذه الميزة الاختيارية للمستخدمين التحقق من هوية الشخص الذي يراسلونه، مما يضمن أن تكون محادثاتهم خاصة وآمنة حقًا، ويمكن إجراء التحقق من خلال مقارنة الرموز الآمنة، مما يضيف طبقة إضافية من الثقة إلى الاتصال عبر الإنترنت.

تحسينات أخرى

يتضمن iOS 17.2 أيضًا عددًا كبيرًا من التحسينات والإضافات الأخرى، ويتلقى تطبيق الطقس عناصر واجهة مستخدم جديدة تعرض أحوال الطقس في الوقت الفعلي على الشاشة الرئيسية.

كما يتم تحديث تطبيق Clock بتصميم جديد للساعة الرقمية، مما يوفر مظهرًا عصريًا وقابلاً للتخصيص لحفظ الوقت، وبالإضافة إلى ذلك، يوفر iOS 17.2 العديد من إصلاحات الأخطاء وتحسينات الأداء.