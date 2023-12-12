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جوجل تخسر دعوى قضائية تاريخية لمكافحة الاحتكار ضد Epic Games

12/12/2023 2:42:32 PM
(MENAFN- Youm7) خسرت جوجل قضية تاريخية ضد Epic Games بعد أن قررت هيئة محلفين أن الشركة مسؤولة عن احتكار غير قانوني من خلال متجر تطبيقات Android التابع لها.



وتم الإعلان عن القرار في نهاية تجربة استمرت شهرًا، وكانت في حد ذاتها جزءًا من نزاع قانوني أطول بين Google وEpic Games والذي كان مستمرًا منذ عام 2020، وفقا لتقرير digitartlend.



وبهذا الحكم فهناك امكانية لإحداث تغيير كبير في قطاع متجر التطبيقات، مما يمنح مطوري التطبيقات سلطة أكبر بكثير على كيفية توزيع تطبيقاتهم وكيفية كسب المال منها.





وبعد ساعات قليلة فقط من المداولات، انحازت هيئة المحلفين في سان فرانسيسكو إلى شركة Epic Games المصنعة للعبة Fortnite، ووافقت على أن جوجل مسؤولة عن احتكار سوق متاجر تطبيقات الأجهزة المحمولة وتنفذ ممارسات مانعة للمنافسة تؤثر سلبًا على شركة الألعاب.



واندلع النزاع الحالي في عام 2020 عندما قامت Google – وApple – بإزالة Fortnite من متاجر التطبيقات الخاصة بهما بعد أن نفذت Epic نظام الدفع داخل التطبيق الخاص بها لتجنب تسليم جزء من المبيعات إلى عمالقة التكنولوجيا.



وردا على قرار هيئة المحلفين ، وصفت Epic Games الحكم بأنه "انتصار لجميع مطوري التطبيقات والمستهلكين حول العالم"، مضيفة: "إنه يثبت أن ممارسات متجر تطبيقات جوجل غير قانونية وأنهم يسيئون استخدام احتكارهم لانتزاع رسوم باهظة، والذى يؤدي إلى خنق المنافسة والحد من الابتكار."



وقالت إن المحاكمة تضمنت أدلة على أن جوجل "على استعداد لدفع مليارات الدولارات لخنق متاجر التطبيقات البديلة من خلال الدفع للمطورين للتخلي عن جهودهم فى المتجر وخطط التوزيع المباشرة، وتقديم اتفاقيات مربحة للغاية مع الشركات المصنعة للأجهزة مقابل استبعاد متاجر التطبيقات المنافسة".



وكان الهدف من هذه الصفقات تعزيز هيمنة جوجل باعتبارها متجر التطبيقات الوحيد في المدينة، وقد نجحت ، ويتم توزيع أكثر من 95% من التطبيقات من خلال متجر Play على نظام Android.



وفى الوقت نفسه، قال ويلسون وايت، المدير التنفيذي لشركة جوجل ، إن شركته تخطط للطعن في الحكم ، مضيفًا: "يوفر Android وGoogle Play المزيد من الخيارات والانفتاح أكثر من أي منصة متنقلة رئيسية أخرى.



وأوضحت التجربة أننا نتنافس بشدة مع شركة Apple ومتجر التطبيقات التابع لها، بالإضافة إلى متاجر التطبيقات على أجهزة Android ووحدات تحكم الألعاب، وسنواصل الدفاع عن نموذج أعمال Android وسنظل ملتزمين بشدة تجاه مستخدمينا وشركائنا ونظام Android البيئي الأوسع.



وفى الشهر المقبل، سيعلن القاضي جيمس دوناتو عن الإجراءات التي يتعين على جوجل اتخاذها نتيجة لقرار هيئة المحلفين، وقد يؤدي ذلك إلى مطالبة Google بتغيير قواعد متجر Play للسماح للمطورين بتوجيه العملاء إلى متاجر التطبيقات المنافسة، مما يسمح لهم بتجنب دفع جزء من Google مقابل عمليات شراء التطبيقات وعمليات الشراء داخل التطبيق دون أي تداعيات.



تخوض Epic Games قضية مماثلة ضد شركة Apple ، ويستمر هذا أيضًا في الارتداد حول المحاكم، وكلا الطرفين يستأنفان حاليًا.














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