هاكرز يسرقون بيانات 2.5 مليون مستخدم فى هجوم على مؤسسة طبية أمريكية

MENAFN - Youm7) تعرض نظام الرعاية الصحية غير الربحي Norton Healthcare بالولايات المتحدة، لهجوم ببرنامج فدية في شهر مايو، فيما أكدت المنظمة الآن أن المهاجمين تمكنوا من سرقة المعلومات الشخصية لملايين المرضى والموظفين.وتدير هذه المؤسسة التي يقع مقرها في لويزفيل أكثر من 40 عيادة ومستشفى في ولاية كنتاكي وما حولها، وتعد نورتون أيضًا ثالث أكبر جهة توظيف خاصة في المدينة، ويدعي موقع المنظمة أيضًا أن لديها أكثر من 20000 موظف وأكثر من 3000 طاقم طبي.ما الذى قالته الشركة

وفي ملف قدمه إلى المدعي العام في ولاية ماين، قال نورتون إنه تم الوصول إلى البيانات الحساسة لما يقرب من 2.5 مليون مريض بالإضافة إلى الموظفين وعائلاتهم خلال هجوم برنامج الفدية في مايو.

وأرسلت المنظمة غير الربحية أيضًا خطابًا إلى المتضررين (اطلعت عليه TechCrunch) وقالت إن المتسللين تمكنوا من الوصول إلى "أجهزة تخزين شبكية معينة بين 7 و9 مايو".ومع ذلك، لم يتمكن المهاجمون من الوصول إلى نظام السجلات الطبية الخاص بـ Norton Healthcare أو Norton MyChart، وهذا هو نظام السجلات الطبية الإلكترونية للمنظمة.وفي نوفمبر، أكملت الشركة تحقيقًا داخليًا "استغرق وقتًا طويلاً" لاكتشاف أن المتسللين قد وصلوا إلى "مجموعة واسعة من المعلومات الحساسة"، ويتضمن ذلك الأسماء وتواريخ الميلاد وأرقام الضمان الاجتماعي والمعلومات الصحية والتأمينية وأرقام التعريف الطبية.وأشارت شركة Norton إلى أنها أبلغت سلطات إنفاذ القانون بالهجوم وأكدت أيضًا عدم دفع أي فدية، ومع ذلك، لم تحدد المنظمة اسماء المتسللين المسؤولين عن الهجوم السيبراني، ولكن تم الإعلان عن الحادث من قبل عصابة برامج الفدية ALPHV/BlackCat سيئة السمعة في مايو.ووفقًا لموقع أخبار اختراق البيانات DataBreaches، ادعت المجموعة أنها قامت بتسريب ما يقرب من خمسة تيرابايت من البيانات.اختراقات اخرى

بصرف النظر عن Norton، تعرضت العديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأخرى التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة لاختراق بيانات أثر على ملايين الأفراد في عام 2023.

وفقًا لبيانات وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية (HHS)، على مدى السنوات الأربع الماضية، كانت هناك زيادة بأكثر من الضعف في "الانتهاكات الكبيرة" التي تم الإبلاغ عنها إلى مكتب الحقوق المدنية التابع لها.وأشارت الوزارة أيضًا إلى أن هجمات برامج الفدية زادت بمقدار ثلاثة أضعاف تقريبًا. وأضافت الإدارة الحكومية الفيدرالية أن الانتهاكات التي تم الإبلاغ عنها هذا العام أثرت على أكثر من 88 مليون فرد، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 60٪ مقارنة بعام 2022.