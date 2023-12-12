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كمبيوتر جديد يستخدم الخلايا العصبية البشرية مع الأجهزة التقنية

12/12/2023 2:42:31 PM
(MENAFN- Youm7) كشف العلماء عن جهاز كمبيوتر هجين مصنوع من الإلكترونيات والأنسجة الشبيهة بالدماغ البشري يسمى "Brainoware"، وذلك كجزء من مجال يسمى الحوسبة البيولوجية، حيث تتميز التقنية الجديدة بوجود "عضوي" مصنوع من الخلايا الجذعية البشرية، والذي يوجد فوق لوحة دوائر تغذي معلومات العضو العضوى وتقرأ استجاباته.



وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كان هذا الهجين البيولوجي الإلكتروني قادرًا على التعرف على الأشخاص عن طريق الصوت والتنبؤ بمسألة رياضية معقدة.



ويدعي الباحثون أن هذا الاكتشاف يمثل خطوة مهمة نحو أجهزة الكمبيوتر الهجينة، التي تدمج الإنسان والآلة لأداء مشاكل الحوسبة المعقدة باستخدام جزء صغير من الطاقة التي تحتاجها أجهزة الكمبيوتر التقليدية.



وقال العلماء العاملين على Brainoware، إن بإمكانه أيضًا دعم الذكاء الاصطناعي من خلال تمكين أجهزة الكمبيوتر من محاكاة الدماغ البشري.

يعد العقل البشري بمثابة جهاز كمبيوتر طبيعي، تطور على مدى ملايين السنين.



وحتى مع أن أجهزة الكمبيوتر الإلكترونية أصبحت أكثر تطوراً وقوة، فإن الدماغ لا يزال يتفوق على كفاءته عندما يتعلق الأمر بمتطلبات الطاقة، كما كتب فريق Brainoware: "يستهلك الدماغ البشري عادة حوالي 20 واط، في حين تستهلك أجهزة الذكاء الاصطناعي الحالية حوالي 8 ملايين واط لتشغيلها".



يوجد في كمبيوتر Brainoware الجديد، جزء عضوي دماغي مصنوع من خلايا جذعية بشرية فوق لوحة دائرة تغذي المعلومات العضوية وتقرأ استجاباتها، ويعد برنامج Brainoware مثالاً لما يسميه علماء الكمبيوتر "حوسبة الخزان"، حيث يقوم الكمبيوتر بتغذية المعلومات في شبكة معقدة ويفسر المخرجات.



الفكرة وراء الحوسبة الاحتياطية هي أن أجهزة الكمبيوتر التي تغذي المعلومات في أنسجة المخ وتقرأ المخرجات يمكن تدريبها أو تعديلها، مع الاستفادة من تعقيد العضو دون الحاجة إلى خريطة كاملة أو فهم شبكاتها الخلوية، فإن العضو العضوي هو نوع من "الصندوق الأسود"، ولا يحتاج العلماء إلى معرفة كيفية عمله بالضبط من أجل استخدامه.



وهذا الجزء العضوى ليس جزءًا من دماغ الشخص الحي، ولكنها تنمو مما يسمى بالخلايا الجذعية متعددة القدرات، وهي الخلايا التي يمكن تحفيزها لتشكيل أي نوع من أنسجة الجسم.



استخدم علماء من جامعة إنديانا بلومنجتون، وجامعة فلوريدا، والمركز الطبي لمستشفى سينسيناتي للأطفال، خلايا جذعية متعددة القدرات لزراعة عضويات قشرية بشرية.



وبعد حوالي شهر من النمو، احتوت الأعضاء العضوية على عدة أنواع من خلايا الدماغ البشرية، بما في ذلك الخلايا العصبية، والخلايا السلفية العصبية التي تنمو لتشكل خلايا دماغية مختلفة، والخلايا المناعية التي تسمى الخلايا النجمية.



تحاكي هذه الكائنات العضوية الجوانب الأساسية جدًا لقشرة الدماغ البشرية، وهو سطح الدماغ الذي يؤدي وظائف أساسية بما في ذلك التعلم والتفكير وحل المشكلات.



كما أنه في تجربة التعرف على الكلام، طُلب من برنامج Brainoware التعرف على أصوات رجال يابانيين مختلفين من مجموعة مكونة من 240 مقطعًا صوتيًا، وفي الاختبارات الأولى، حققت دقة تبلغ حوالي 51% فقط، ولكن بعد يومين من التدريب، تحسن أداء الجهاز إلى دقة تصل إلى 78%.



لا تستطيع الأجزاء العضوية أن "تفكر"، وهي لا تمتلك الوعي بالطريقة التي نعرفها، ولكنها تمتلك القدرة الطبيعية على تكوين اتصالات جديدة، ولعل جزءًا كبيرًا مما يجعل الكمبيوتر الجديد قويًا هو قدرة الدماغ البشري على إعادة التنظيم.














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