بيون تعلن تأسيس مركز ابتكار الاستدامة بالتعاون مع تحالف اتصالات خليجي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 19:03

أعلنت شركة Beyon عن تأسيس "مركز ابتكار الاستدامة" بالتعاون مع تحالف اتصالات خليجي، يضم مجموعة من شركات الاتصالات بما في ذلك دو وe&

وعمانتل وأوريدو ومجموعة STC وزين، إلى جانب شركاء رئيسيين إقليميين ودوليين. وتبرز هذه المبادرة الحاجة الملحة لجهود التصدي لتغير المناخ بالإضافة إلى توسيع نطاق الوصول إلى مصادر الطاقة الموثوقة وتقديمها بأسعار مناسبة.

وفي ظل التحولات الكبيرة التي يمر بها مجال الطاقة، فإن مشغلي خدمات الاتصالات في بحث مستمر لإيجاد بدائل مستدامة تهدف إلى تعزيز كفاءة الطاقة، والحد من تأثير البصمة الكربونية.

إن "مركز ابتكار الاستدامة" سيعمل على سد الفجوة بين التكنولوجيا والابتكارات في قطاع الاتصالات ومبادرات التصدي لتغير المناخ. ومن المقرر أن يجمع المركز بين الجهود التعاونية والتكنولوجيا المتقدمة وخبرة المستشارين، وذلك لمواجهة أحد أبرز التحديات التي يواجهها قطاع التكنولوجيا والاتصالات اليوم.

سيركز المركز بشكل أساسي على تطوير وتطبيق حلول الطاقة المبتكرة التي تتسم بكونها ذات أسعار مناسبة وموثوقة وصديقة للبيئة، وذلك من خلال الاعتماد على قوة مصادر الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية والرياح. مما يتيح للأعضاء المشاركين التقليل من اعتمادهم على مصادر الوقود التقليدية والمضي نحو مستقبل أكثر استدامة. إن هذه النقلة النوعية ستؤدي دورًا مهمًا في حماية البيئة بما يتناسب مع أهداف الاستدامة الشاملة في هذا القطاع، إلى جانب جعل العمليات التشغيلية أكثر فاعلية على المدى الطويل.

والجدير بالذكر، أن "مركز ابتكار الاستدامة" يستند على أهداف واضحة لإحداث ثورة في قطاع الاتصالات، فيما يتعلق باستهلاك الطاقة ومبادرات الاستدامة، والذي سيعزز من جهود هذه الشركات في توفير بيئة تعاونية تُمكن مشغلي الاتصالات ومقدمي التكنولوجيا ومعاهد البحوث من تبادل المعرفة والموارد والخبرات، مما سيؤدي بدوره إلى تطوير حلول الطاقة المبتكرة المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحددة لقطاع الاتصالات.

ويهدف المركز إلى خلق منصة للاختبار والتحقق من حلول الطاقة المبتكرة عن طريق تعاون شركات الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي سينتج عنه تسريع عملية التطوير وضمان تنفيذ التقنيات الجديدة بشكل فعال في القطاع. ونظرًا لأهمية وجود الخبراء لقيادة مبادرات الابتكار سيقدم المركز برامج تدريبية وورش عمل تعزز من كفاءة الأفراد المتخصصين في التصميم والتركيب وصيانة حلول الطاقة في قطاع الاتصالات.

ويسعى المركز إلى تعزيز التعاون مع أبرز رواد القطاع، والهيئات الحكومية والجهات التنظيمية وعقد الشركات معهم، وذلك إنشاء منظومة داعمة يتم فيها تبادل المعلومات وتطبيقها وتوحيد المعايير، إلى جانب تحقيق أهداف قصيرة وطويلة الأمد لتعزيز ممارسات الاستدامة في قطاع التكنولوجيا والاتصالات.

وقال الشيخ بدر بن راشد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للاتصال والاستدامة في شركة Beyon: "إن هذه المبادرة التعاونية تعد إنجازًا بارزًا لقطاع الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي. وإن دمج خبرتنا مع القدرات والموارد التكنولوجية لدى أعضاء التحالف الخليجي في هذا المجال، سيلعب دورًا محوريًا في تمكين جميع الأطراف المشاركة في تنفيذ التغييرات المطلوبة لخلق مستقبل مستدام للجميع. وإن مركز الابتكار سيعزز من فعالية برامج الاستدامة لدينا في شركة Beyon والتي تتماشى مع رؤية مملكة البحرين للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060.