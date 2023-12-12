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البرلمان البولندي يختار دونالد توسك لتولي رئاسة الحكومة

12/12/2023 2:38:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اختارت الغرفة السفلى في البرلمان البولندي دونالد توسك، زعيم التحالف المؤيد للاتحاد الأوروبي، لتولي رئاسة الحكومة، بعدما هيمن القوميون الشعبويون على الحكم في البلاد لمدة ثماني سنوات.
وصوّت 248 نائبا لصالح تكليف توسك تشكيل الحكومة، فيما بلغ عدد المعارضين 201.
والغرفة السفلى، حيث يحظى الموالون للاتحاد الأوروبي بغالبية، كانت قد رفضت في وقت اقتراح تشكيل القوميين الشعبويين حكومة جديدة.
وبعد اختياره لتولي رئاسة الحكومة، شكر الرئيس السابق للمجلس الأوروبي البولنديين على الثقة التي منحوها إياه في انتخابات 15 أكتوبر.
وقال "إنه يوم عظيم لكل الذين آمنوا طوال سنوات عدة بأن الأمور ستتحسن وأننا سنطرد الظلمات والشر". وتابع "اعتبارا من الغد سنكون قادرين على تصحيح الأخطاء، بحيث يشعر الجميع بأنهم في وطنهم في بولندا".
وردا على توسك، اعتبر زعيم حزب القانون والعدالة القومي الشعبوي ياروسلاف كاتشينسكي أن خصمه "عميل ألماني".
ويضم التحالف المؤيد للاتحاد الأوروبي "الائتلاف المدني" الوسطي و"الطريق الثالث" (حزب ديموقراطي مسيحي) واليسار.
وكان رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي قد عرض في خطاب أمام البرلمان سياسته العامة لكن المجلس سحب الثقة منه، إذ صوت على حجب الثقة 266 نائبا مقابل 190 صوتا.
وعلى الرغم من فوز التحالف المؤيد للاتحاد الأوروبي بالانتخابات التشريعية التي أجريت في 15 أكتوبر، كان الخيار الأول للرئيس القومي أندريه دودا تكليف حليفه مورافيتسكي تشكيل الحكومة، وهو ما أخر لنحو شهرين خروج المعسكر القومي الشعبوي من الحكم بعدما تولى السلطة لمدة ثماني سنوات.

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