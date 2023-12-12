وانتصرت المقاطعة.. بوما تنهي رعايتها لمنتخب إسرائيل لكرة القدم



وأضاف المتحدث في بيان عبر البريد الإلكتروني: "بينما وقع منتخبان وطنيان حديثا، بينهما فريق جديد- سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق من هذا العام- فإن بعض العقود مع اتحادات وطنية لكرة القدم ستنتهي في 2024، ومنها الاتحاد الإسرائيلي والاتحاد الصربي".



وتابع المتحدث أن الشركة اتخذت هذا القرار عام 2022، كجزء من استراتيجيتها الجديدة "أقل - أكبر - أفضل" والتي تتماشى مع الجداول الزمنية لتصميم وتطوير قمصان الفرق والأندية التي ترعاها "بوما".



وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، قد كشفت في وقت سابق عن ذلك القرار.



وكانت دعوات المقاطعة التي يقودها مناصري القضية الفلسطينية حول العالم، قد دعت لمقاطعة شركة الملابس الرياضية، وحتى قبل هجوم السابع من أكتوبر، بسبب رعايتها للمنتخب الإسرائيلي.

ونشرت منصة boycott4pal، وهي منصّة نشاط إعلامي، تعتبر الإنترنت ميدان تظاهر لدعم ميادين المقاطعة والتصدي للتطبيع، ومحاربة بروباغندا الاحتلال، عبر حسابها الخاص إنستغرام أوضحت فيه ما يلي:

عام 2018، انطلقت حملة عالمية لمقاطعة شركة المستلزمات الرياضية الألمانية“بوما”، ردًا على توقيعها عقد رعاية اتحاد ومنتخب الاحتلال الرسمي لكرة القدم.



جاءت الحملة، استجابة لنداء أطلقته أندية ومنظمات فلسطينية، وتبنتها حركة المقاطعة عالميًا، لمطالبة الشركة بوقف رعاية الاتحاد الذي يضم 6 أندية استيطانية.



خلال 5 سنوات من الضغط، نُظم عالميًا عشرات أيام العمل، وعواصف التغريدة، وحملات مقاطعة، وحصار لفروع متاجر“بوما” حول العالم.



انضمت العديد من الأندية الرياضية والمنظمات والجامعات والرياضيين إلى حملة مقاطعة“بوما” وأعلنت إلغاء عقودها مع الشركة الألمانية المتربّحة من جرائم الاحتلال.



عام 2022 انضمت أكثر من 50 مدينة حول العالم إلى أيام العمل العالمي ضد شركة "بوما".



عام 2019، تصدر وسم #BoycottPUMA منصات التواصل الاجتماعي مع أكثر من 7 ملايين ظهور، و16 مليون تفاعل.

كبّدت حملة المقاطعة العالمية شركة“بوما” خسائر مالية فادحة، واعترفت الشركة على لسان محاميها بأن الحملة“تجعل حياتها بائسة”.



ديسمبر 2023، وبعد عام على تجديد عقد“بوما” مع الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، تفيد صحيفة“فايننشيال تايمز” أن الشركة قررت عدم تجديد العقد، وسحب رعايتها لمنتخب الاحتلال.



الضغط والمثابرة والإصرار يحقق الانتصار أخيرًا.. تحية لكل من شارك في هزيمة“بوما” وانهاء شراكتها مع الاحتلال





