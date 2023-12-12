حكم تركي يتعرض لـلكمة.. وأردوغان يعلّق (فيديو)

MENAFN - Alghad Newspaper)وكتب أردوغان على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا: "الرياضة تعني السلام والأخوة. الرياضة لا تتوافق مع العنف. لن نسمح أبدا بحدوث أعمال عنف في الرياضة التركية".



وعلقت مباريات الدوري لكرة القدم حتى إشعار آخر، بعدما تعرض أحد الحكام للكمة من قبل رئيس أنقرة غوجو بعد التعادل 1-1 مع ريزه سبور، حسبما أعلن اتحاد اللعبة، الإثنين.

ووجه فاروق كودجا رئيس نادي أنقرة غوجو لكمة قوية إلى الحكم خليل أوموت ميلر على وجهه في أرض الملعب، بعد المباراة التي أقيمت الإثنين، مما أدى إلى إصابة قوية للحكم في عينه.





وقال الاتحاد التركي: "هذا الهجوم الدنيء لم يستهدف فقط خليل أوموت ميلر. اليوم تم تنفيذ هذا الهجوم اللاإنساني والخسيس ضد جميع الأطراف المعنية بكرة القدم التركية".



وأردف: "بالتنسيق مع دولتنا، تم اتخاذ كافة الإجراءات الجنائية بحق المسؤولين والمحرضين على هذا الهجوم اللاإنساني".



وأضاف البيان: "النادي المسؤول ورئيس النادي ومديروه وجميع المجرمين الذين هاجموا خليل أوموت ميلر سيعاقبون بأشد الطرق. بموجب قرار مجلس إدارة الاتحاد التركي لكرة القدم، تأجلت المباريات في جميع الدوريات إلى أجل غير مسمى".

وسقط ميلر أرضا إثر لكمة كوجا في ظل حالة من الفوضى على أرص الملعب، قبل أن ينقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وعادل ريزه سبور النتيجة في الوقت بدل الضائع من المباراة، بعدما كان أنقره غوجو متقدما طوال فتراتها.



ويحتل أنقرة غوجو المركز 11 في الترتيب برصيد 18 نقطة، متأخرا بـ3 مراكز عن ريزه سبور الذي يملك 22 نقطة من 15 مباراة.



ويتعرض الحكام في تركيا كثيرا لانتقادات من مسؤولي الأندية بسبب قراراتهم، لكن نادرا ما تستهدفهم هجمات عنيفة.