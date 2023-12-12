كفرنجة يحقق فوزا كبيرا على يرموك البقعة بدوري الدرجة الثانية لكرة اليد

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- Alghad Newspaper) عمان - الغد - تغلب فريق كفرنجة على فريق يرموك البقعة بنتيجة 37-24، في المباراة التي جرت الثلاثاء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد في ختام مرحلة الذهاب لدوري أندية الدرجة الثانية لكرة اليد.
وانفرد فريق كفرنجة بصدارة الترتيب العام برصيد 8 نقاط، وجاء فريق ساكب بالمركز الثاني برصيد 6 نقاط، تلاه فريق يرموك البقعة بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط، و بالمركز الرابع جاء فريق أم جوزة برصيد نقطتين، وبالمركز الخامس والأخير فريق وادي السير من دون نقاط.
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