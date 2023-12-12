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كيليني يقرر اعتزال كرة القدم

12/12/2023 2:38:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قرر المدافع الدولي الإيطالي السابق جورجيو كيليني اعتزال كرة القدم بشكل نهائي وذلك بعد مسيرة طويلة توج خلالها بالعديد من الألقاب.
ولعب كيليني (39 عاماً) لأندية ليفورنو وروما وفيورنتينا ويوفنتوس ولوس أنجليس الأميركي.

وتوّج كيليني مع يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي خلال 9 مواسم وبكأس إيطاليا (5 مناسبات) وبالسوبر الإيطالي (5 مرات).

وكان أهم تتويج للمدافع الصلب هو ظفره بكأس أمم أوروبا "يورو" مع منتخب بلاده في عام 2020.

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