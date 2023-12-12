كيليني يقرر اعتزال كرة القدم

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قرر المدافع الدولي الإيطالي السابق جورجيو كيليني اعتزال كرة القدم بشكل نهائي وذلك بعد مسيرة طويلة توج خلالها بالعديد من الألقاب.
ولعب كيليني (39 عاماً) لأندية ليفورنو وروما وفيورنتينا ويوفنتوس ولوس أنجليس الأميركي.
وتوّج كيليني مع يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي خلال 9 مواسم وبكأس إيطاليا (5 مناسبات) وبالسوبر الإيطالي (5 مرات).
وكان أهم تتويج للمدافع الصلب هو ظفره بكأس أمم أوروبا "يورو" مع منتخب بلاده في عام 2020.
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