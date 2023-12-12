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سان جيرمان يسعى لتجنب وداع مبكر أمام دورتموند

12/12/2023 2:38:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بعد تأهله بالفعل إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، سيسدل بوروسيا دورتموند الستار على مشواره في المجموعة السادسة على أرضه، أمام فريق باريس سان جيرمان الذي يجب عليه الفوز للتأكد من الانضمام إلى مضيفه في مرحلة خروج المغلوب.
حسم دورتموند التأهل من دور المجموعات للمرة الخامسة في آخر ستة مواسم، بفوزه 3-1 على ميلان في الجولة الخامسة، عندما احتاج سان جيرمان إلى ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة من كيليان مبابي للتعادل 1-1 على أرضه أمام نيوكاسل يونايتد.
وترك ذلك النادي الألماني في صدارة الترتيب برصيد عشر نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن باريس صاحب المركز الثاني، فيما يملك كل من: نيوكاسل وميلان خمس نقاط. وبالتالي فإن التعادل على ملعب دورتموند سيضمن صدارة الفريق المضيف، في حين، أن الفوز على أرضه سيترك باريس عرضة للوداع المبكر، مقابل تأهل نيوكاسل أو ميلان، إذا كان هناك فائز بينهما على ملعب "سانت جيمس بارك".
ووصل الفريق الفرنسي، وصيف بطل دوري أبطال أوروبا في العام 2020، إلى ثمن النهائي، من دون انقطاع منذ الموسم 2012/2013.
وستدق ساعة الحقيقة أمام باريس سان جيرمان، الذي يواجه خطر الخروج من دور المجموعات، للمرة الأولى منذ أن استحوذت على ملكيته دولة قطر العام 2011.
ولخص مدرب سان جيرمان الإسباني لويس إنريكين وضعية فريقه بالقول "الأمر الأكثر أهمية هو التركيز على أنفسنا. إذا فزنا سننهي دور المجموعات في المركز الأول، لكن حتى لو خسرنا نستطيع التأهل الى الدور التالي. الأمور معقدة جدا لكنني آمل في جعل الأمور اكثر سهولة من خلال تحقيق الفوز".
وسيتأهل فريق العاصمة إذا تعادل ولم يفز نيوكاسل على ميلان، أو حتى إذا خسر بشرط انتهاء مباراة نيوكاسل وميلان بالتعادل.
استهل فريق العاصمة الفرنسية الذي بلغ نهائي المسابقة القارية مرة واحدة وخسر أمام بايرن ميونيخ الألماني العام 2020، بقوة من خلال فوزه على دورتموند بالذات 2-0، لكنه سقط سقوطاً مدوياً أمام نيوكاسل 1-4 في الجولة التالية، ثم فاز على ميلان 3-0 قبل أن يخسر أمامه 1-2 ثم يتعادل مع نيوكاسل 1-1.
وأدى خروج سان جيرمان من الدور ثمن النهائي في الموسمين الماضيين، إلى إقالة المدربين الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو والفرنسي كريستوف جالتييه تباعاً، وقد يلقى إنريكي المصير ذاته في حال الخروج المبكر.
ومنذ أن استحوذت شركة قطر للاستثمارات الرياضية على ملكيته، وضع مسؤولو الدولة الخليجية نصب أعينهم الفوز باللقب الأوروبي المرموق، لكن رغم التعاقد مع أفضل اللاعبين أمثال السويدي زلاتان ابراهيموفيتش والأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي، ومع أبرز المدربين أمثال الإيطالي كارلو أنشيلوتي والألماني توماس توخل، لم ينجح النادي في إحراز اللقب القاري.
كما أنه تعرض خلال السنوات الأخيرة لهزائم قاسية، ولا سيما الريمونتادا أمام برشلونة الاسباني العام 2017، والخسارة على أرضه أمام مانشستر يونايتد الانجليزي 1-3 بعد أن تقدم ذهابا 2-0 العام 2019، ثم الخسارة النهائية أمام بايرن العام 2020 فالخروج أمام ريال مدريد العام 2022.
في المقابل، أكد قطب دورتموند ماتس هوملس، أن فريقه لن يتهاون رغم ضمان بطاقة التأهل "نريد أن نحسم المركز الأول وتحاشي الفرق القوية جداً. لا نريد الخروج من الدور ثمن النهائي".
لم يعد خافياً على الإطلاق رغبة ريال مدريد في الحصول على خدمات مبابي، لكن سان جيرمان نجح أقله حتى الآن في الحفاظ على جوهرته بعد اختلافات في وجهات النظر الصيف الماضي، وعدم تجديد المهاجم لعقده ما أدى إلى استبعاده عن جولة الفريق في اليابان واستبعاده عن الفريق الأول في التدريبات التي سبقت انطلاق الموسم الحالي، ثم عن المباراة الأولى قبل أن تتم الأمور بين الطرفين.
وضرب مبابي بقوة هذا الموسم، فسجل 15 هدفاً في الدوري الفرنسي ويتصدر ترتيب الهدافين، إضافة إلى 3 أهداف في دوري الأبطال.
ولا شك، أن خروج سان جيرمان مبكراً، سيجعل مبابي يبحث مستقبله جدياً في الأشهر المقبلة، ولا سيما، أن رغبته هي البحث عن المجد الأوروبي وهو أمر قد لا يتحقق له مع فريقه الحالي.
لكن صحيفة "ليكيب" الفرنسية، ذكرت أن مستقبل مبابي مع سان جيرمان ليس مرتبطا بمستقبل الفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا.
ووفقا للصحيفة، "لن يكون اختيار مبابي البقاء في باريس سان جيرمان أو الرحيل، في نهاية عقده في حزيران (يونيو) المقبل، مرتبطًا بشكل مباشر بمستقبل النادي في التشامبيونز ليج".
كما أشارت الصحيفة، إلى أنه في حالة قبول الدولي الفرنسي البالغ من العمر 24 عاما، تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، سيكون ذلك لفترة طويلة وليس لعامين فقط مثلما حدث في المرة الأخيرة.
وفي هذا السياق، اعتبرت "ليكيب"، أن هذه قد تكون فرصة مبابي الأخيرة للانضمام إلى ريال مدريد، حيث سيكون للاعب مطلق الحرية للتفاوض مع أي ناد يريد اعتبارا من نهاية العام الحالي.
على جانب آخر، جاء في برنامج "إل تشيرينجيتو" الرياضي الشهير في إسبانيا، أن ريال مدريد وضع لمبابي مهلة حتى الرابع من كانون الثاني (يناير) المقبل، لاتخاذ قرار واضح بشأن انضمامه لقلعة سانتياجو بيرنابيو من عدمه.
من ناحية ثانية، يتنافس أتلتيكو مدريد (11 نقطة) مع لاتسيو (10 نقاط)، على صدارة المجموعة الخامسة، فيما يلتقي سلتيك الاسكتلندي (نقطة واحدة) مع فينورد الهولندي (6 نقاط) في مباراة هامشية.
ويحتاج برشلونة إلى التعادل أمام مضيفه أنتويرب البلجيكي لضمان صدارة المجموعة الثامنة.
وتقرر أخيرا، ضم روبرت ليفاندوفسكي وإلكاي جوندوجان ورونالد أراوخو إلى قائمة برشلونة، بعدما كانوا مستبعدين في البداية.
وإضافة إلى الغيابات المؤكدة بسبب الإصابة لكل من: ماركوس ألونسو وبابلو باييز جافيرا "جافي" ومارك أندريه تير شتيجن وإنييجو مارتينيز، سيغيب أيضا فرينكي دي يونج بسبب إصابته بحمى.
وبذلك، ضمت قائمة برشلونة التي ستسافر إلى بلجيكا كلا من: كانسيلو وبالدي وأراوخو وفيران وبيدري وليفاندوفسكي ورافينيا وإنياكي بينيا وجواو فيليكس وكريستنسن وروميو وسيرجي روبرتو وجوندوجان وكونديه وأسترالاجا ولامين جمال وألاركون وكاسادو وكوشين وفيرمين وكوبارسي وأليكس جاريدو ومارك جويو وهيكتور فورت.
وضمن المجموعة ذاتها، يلتقي بورتو البرتغالي مع ضيفه شاختار دونتسك الأوكراني في قمة لحسم البطاقة الثانية.
ويملك الفريقان تسع نقاط ويكفي الفريق البرتغالي التعادل، فيما يحتاج شاختار إلى الفوز.
وفي مباراتين هامشيتين، يلعب النجم الأحمر بلجراد الصربي مع مانشستر سيتي، ولايبزج مع يونج بويز السويسري، ضمن المجموعة السابعة، التي تأهل عنها سيتي ولايبزج في وقت سابق إلى ثمن النهائي. -(وكالات)

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