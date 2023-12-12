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كلوب يسخر من انتقالات تشيلسي.. وأسطورة بايرن يرفض طريد مانشستر يونايتد

12/12/2023 2:38:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أوضح مدرب ليفربول يورجن كلوب بطريقة ساخرة، أن فريقه كان محظوظا، عندما أخفق في التعاقد مع ثنائي تشيلسي الحالي روميو لافيا ومويسيس كايسيدو.
وفي فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، في نافذة الصيف، نافس ليفربول بقوة على ضم كايسيدو من برايتون ولافيا من ساوثهامبتون، قبل أن يتفوق عليه تشيلسي ويحصل على توقيع اللاعبين الاثنين مقابل رسوم إجمالية قدرها 168 مليون جنيه إسترليني.
وأعد ليفربول خطة بديلة، حيث لجأ بعد التعاقد مع دومينيك سوبوسلاي وأليكسيس ماك أليستر، إلى الاستعانة بخدمات واتارو إندو من شتوتجارت، وريان جرافينبرش من بايرن ميونخ.
وكان كلوب يتحدث في حدث تجريبي لافتتاح مدرج النادي المحدث في "أنفيلد"، مخاطبا حشدا يبلغ حوالي 7000 شخص.
وقال كلوب للجماهير داخل أنفيلد: "في الصيف، حدث بعض الأشياء الغريبة في سوق الانتقالات ولكن بيننا، أستطيع أن أقول.. يا إلهي، كنا محظوظين أليس كذلك؟".
وأضاف: "لم نكن نعرف ذلك في تلك اللحظة ولم نشعر بذلك في تلك اللحظة، لكن نعم، أنا سعيد حقًا لأن الأمر نجح".
وتابع مدرب ليفربول مازحا: "من الواضح أننا أدركنا أن لاعبي خط الوسط الآخرين لا يريدون الانضمام إلى ليفربول، ثم وجدنا (واتارو) إندو. إنه لاعب استثنائي".
وكافح كايسيدو لتقديم المستويات التي اعتاد تقديمها مع برايتون منذ انتقاله إلى تشيلسي، فيما لم يشارك لافيا في أي مباراة مع البلوز حتى الآن بسبب الإصابة.
من ناحية ثانية، يستعد ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي، لاستقبال 57 ألف مشجع خلال مباراته أمام ضيفه مانشستر يونايتد، بشرط أن تحصل المدرجات الجديدة لستاد آنفيلد رود على الاعتماد الخاص بمعايير الأمان هذا الأسبوع.
وإذا سارت كل الأمور بسلاسة، فإن المدرج العلوي الذي يتسع لـ7 آلاف مشجع سيكون عامرا بالجماهير خلال المواجهة أمام مانشستر يونايتد.
وسيتبقى فقط العمل في مرافق تتسع لـ2000 مشجع وبعض الأعمال البسيطة في المدرجات السفلية، على أن يتم الانتهاء منها الشهر المقبل لترتفع حينها سعة الستاد إلى 61000 مشجع.
وكان من المقرر الانتهاء من أعمال التحديث التي تكلفت 80 مليون جنيه إسترليني (حوالي 100 مليون دولار) قبل بداية الموسم الحالي، لكن تسليم الستاد بعد تحديثه تأخر بسبب عراقيل واجهت الشركة المسؤولة عن أعمال التشييد.
وكان ليفربول قد تصدر ترتيب الدوري، بعدما حقق فوزا متأخرا على مضيفه كريستال بالاس (1-2) مساء السبت، في افتتاح الجولة الماضية.
أما مانشستر يونايتد فتلقى هزيمة نكراء على أرضه أمام ضيفه بورنموث بثلاثية نظيفة، ما يضاعف الضغوط على المدرب الهولندي إريك تين هاج.
بازلر: سانشو لا يناسب بايرن
يعتقد نجم بايرن ميونيخ السابق ماريو بازلر أن النادي البافاري لن يوقع أبدًا مع لاعب يعاني من "مشكلة في السلوك" مثل جادون سانشو.
وشهد النجم الإنجليزي، البالغ من العمر 23 عاما، تقلبا كبيرا في مسيرته، منذ انضمامه إلى مانشستر يونايتد قادما من بوروسيا دورتموند مقابل 73 مليون جنيه إسترليني في العام 2021.
والنجم الإنجليزي مستبعد حاليا من تشكيلة مانشستر يونايتد، بعد خلاف علني مع المدرب إريك تين هاج.
وقال بازلر في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن": "بايرن صارم للغاية، وعندما يوقعون مع لاعب، يجب أن تتناسب شخصيته مع النادي".
وأضاف: "قد يكون سانشو لاعب كرة قدم جيد، لكن بايرن لن يوقع معه لأنه ليس ما يبحثون عنه كشخص. كان سانشو بالفعل مثيرًا للمشاكل في دورتموند. سلوكه يمثل مشكلة وعليه تغييره".
ومع ذلك، فإن بازلر منبهر بمستوى زميل سانشو في المنتخب الإنجليزي هاري كين، الذي يهز الشباك في كافة المناسبات مع بايرن.
وأضاف بازلر، الذي فاز بلقبين في الدوري الألماني مع بايرن ميونخ، إضافة إلى كأس أوروبا 1996 مع المنتخب الألماني: "هاري سيكون لاعبًا عظيمًا في بايرن، وأحد أفضل المهاجمين الذين لعبوا للنادي على الإطلاق. يمكنه تحطيم رقم ليفاندوفسكي".
روبرتسون يعود قريبا
كشفت تقارير صحفية أمس، عن موعد عودة ظهير ليفربول أندي روبرتسون إلى الملاعب، حيث يواصل اللاعب التعافي من إصابة بخلع في الكتف.
وتعرض روبرتسون (29 عاما) للإصابة خلال مباراة تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024 أمام إسبانيا في 12 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، واضطر للخضوع لعملية جراحية، وغاب منذ ذلك الحين عن آخر ثماني مباريات لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ولا يمكن للاعب الأسكتلندي الدولي المخاطرة بالإصابة، لكنه قد يعود إلى لياقته في وقت أسرع مما كان متوقعا.
ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، عاد روبرتسون إلى التدرب على العشب من خلال تمارين الجري، وهو ويحرز تقدما يوميا في مركز تدريب "أكسا" الخاص بالنادي.
وأضافت الصحيفة أن روبرتسون قد يصبح جاهزا للمشاركة في المباريات خلال كانون الثاني (يناير) المقبل.
ومنذ إصابة روبرتسون، يعتمد مدرب ليفربول يورجن كلوب على اليوناني كوستاس تسيميكاس في مركز الظهير الأيسر، وفي بعض الأحيان لجأ إلى جو جوميز الذي يلعب بالقدم اليمنى.
آرسنال يكافئ هافيرتز
حصل الألماني كاي هافيرتز، نجم آرسنال، على مكافأة معنوية خاصة نظير مجهوده الوفير وأدائه المميز مع الجانرز خلال المباريات القليلة الماضية.
وبحسب الموقع الرسمي لآرسنال، فقد تفوق هافيرتز على جميع زملائه في الفريق، ونال جائزة أفضل لاعب في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بنسبة 65 % من الأصوات.
وتفوق هافيرتز على كل من بوكايو ساكا وويليام صليبا ولياندرو تروسارد.
وسجل هافيرتز هدف الفوز الحاسم في الدقيقة 89 ضد برينتفورد، خلال الشهر الماضي.
كما سجل أيضا هدفا خلال الفوز على لنس الفرنسي 6-0 في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.
وأصبح هافيرتز رابع لاعب مختلف يفوز بجائزة لاعب الشهر في آرسنال، هذا الموسم.
جدير بالذكر أن كلا من ديكلان رايس وبوكايو ساكا وتاكيهيرو تومياسو، سبق لهم تحقيق الجائزة في الشهور السابقة، بالموسم الحالي.-(وكالات)

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