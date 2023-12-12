ريال مدريد يحدد شرطا نهائيا للتعاقد مع مبابي

MENAFN - Alghad Newspaper) عاد مسلسل كيليان مبابي وريال مدريد إلى الواجهة من جديد بعدما اقترب من دخول الفترة الحرة من عقده مع باريس سان جيرمان في الأول من يناير، إذ أرسلت والدته فايزة العماري رسالة طمأنينة إلى النادي الإسباني مفادها أن ابنها لا يبحث عن المال، بينما يخشى الرئيس فلورنتينو بيريز من الوقوع في الفخ مجدداً.وكان مبابي قريباً من الانتقال إلى ريال مدريد كلاعب حر منتصف العام الماضي قبل أن يجدد عقده مع باريس لمدة موسمين، بيد أنه عاد الصيف الفائت ليؤكد عدم رغبته بتمديد عقده عاماً ثالثاً مع النادي الفرنسي، وهو ما أشعل حرب تصريحات بين معسكر اللاعب والنادي الذي كان يطلب من التجديد أو الانتقال فوراً، قبل أن تهدأ الأمور بين الطرفين ويعود اللاعب إلى المشاركة.وقالت "ديفينسا سنترال" الإسبانية يوم الثلاثاء: لم يحسم مبابي أمره حتى الآن سواء بالتجديد مع باريس أو الرحيل صوب ريال مدريد، إذ تبدو النسبة متساوية، رغم أن محيط اللاعب يشير إلى أن أي نادِ يرغب بالتعاقد مع النجم الفرنسي البارز مطالب بتقديم أرقام مالية تماثل ما يعرضه باريس سان جيرمان.

وفي الوقت ذاته كانت فايزة العماري كيليان مبابي ووكيله أعماله تبعث برسائل مختلفة إلى الأندية التي تردد أنها مهتمة بضم ابنها، إذ قالت لوكلاء أعمال دوليين "المال لا يهمنا، بل نبحث عن المشروع المناسب".

وبحسب الموقع الإسباني فإن ريال مدريد وتحديداً الرئيس فلورنتينو بيريز لا يكترث كثيراً بما تقوله والدة النجم البارز، إذ ينوي التفاوض معه في شهر يناير فقط وإن لم يتم التوصل إلى اتفاق فسيتم النظر إلى البدائل الأخرى.

وختمت: فلورنتينو يعرف أن النادي يضم الكثير من النجوم الآن مثل فينيسيوس ورودريغو وبيلنغهام، وبالتالي لا يرى أن ضم كيليان أولوية قصوى تستحق الانتظار حتى نهاية الموسم خاصة بعد ما حدث في العام الماضي.