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برنامج تدريبي خاص للاعبة التايكواندو أبو الرب

12/12/2023 2:38:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب ينتظر لاعبة المنتخب الوطني راما أبو الرب برنامج تدريبي خاص استعدادا للمشاركة في التصفيات الآسيوية، التي ستقام في الصين خلال شهر آذار (مارس) المقبل المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، حيث ينتظر أن تخضع أبو الرب لمعسكر تدريبي في الصين يتوافق مع مشاركتها في التصفيات.
وفي حال إحراز أبو الرب الميدالية الذهبية أو الفضية في التصفيات ستكمل المقاعد الأربعة للتايكواندو الأردنية المشاركة في أولمبياد باريس 2024.
وكان قد تأهل مباشرة بعد الحفاظ على مكان لهم في التصنيف الأولمبي ضمن المراكز الخمسة الأوائل، كل من اللاعبين جوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم)، والتي أحرزت الميدالية البرونزية في جائزة مانشستر، وزيد مصطفى (وزن تحت 68 كغم)، الذي نال الميدالية البرونزية أيضا، وصالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم).
كما يسعى لاعبو المنتخب الوطني المتأهلين للأولمبياد البقاء ضمن المراكز الأربعة الأولى في التصنيف الأولمبي، حيث سيخدمهم ذلك في قرعة الأولمبياد التي ستقام خلال شهر أيار (مايو) المقبل.
وسيضع اتحاد التايكواندو، خطة عمل بالتنسيق مع الجهاز الفني، ولجنة المنتخبات الوطنية في الاتحاد استعدادا للأولمبياد، والتي من المنتظر أن تشتمل على برنامج إعداد أولمبي مميز من حيث المعسكرات التدريبية الداخلية والخارجية، وبرنامج مثالي يرفع من المستوى الفني للاعبين، وميزانية تساهم في تلبية متطلبات المنتخب الوطني في الاستحقاق الأولمبي الكبير.
وأكد المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف لـ"الغد": "التحضيرات بدأت منذ وقت طويل وبحسب خطة طويلة ‏الأمد تخللتها تدريبات ‏يومية، ومعسكرات تحضيرية والمشاركة في بطولات مختلفة، من أجل ضمان تأهل المنتخب الوطني إلى أولمبياد باريس 2024‏‎، ولا يختلف اثنان على أن التايكواندو الأردنية حققت على مدار تاريخ الدورات الأولمبية نتائج مميزة، وها هي الآن تتألق من جديد، بعد الإنجاز التاريخي في تأهل 3 لاعبين".
وأشار العساف، "اكتسبت التايكواندو الأردنية شهرة ومكانة مرموقة، جراء النتائج التي حققها المنتخب الوطني في البطولات العربية والإقليمية والعالمية، وحصلت مؤخرا على إشادة كبيرة من الاتحادين الدولي والآسيوي، كما تعرض المنتخب الوطني لضغط شديد من خلال مشاركته في الدورة الآسيوية وجائزة الصين وفي بطولات آسيا وفي بطولة كأس الرئيس، وسلسلة الجائزة الكبرى التي ضمت 4 جولات، كما وفرنا للمنتخب الوطني مشاركات في بطولات عالمية تصنيفية خفيفة ساهمت برفع رصيدهم من النقاط كبطولات النجمة والنجمتين، ونحن مستمرون في مسيرتنا الاحترافية للوصول إلى ما نتطلع إليه، في أولمبياد باريس.

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