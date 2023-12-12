Wednesday, 13 December 2023 12:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أبو عواد: عودة الجزيرة إلى المحترفين تفرض التخطيط المبكر

12/12/2023 2:38:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو أكد نائب رئيس نادي الجزيرة د. وائل أبو عواد، أن روح الفريق إداريا وفنيا ساهمت بتحقيق هدف العودة إلى مكاننا الطبيعي بين الكبار، منوها إلى أن ما تحقق رغم اجتهاد منظومة الفريق واهتمام ودعم مجلس الإدارة، لا يمكن وصفه بالإنجاز قياسا بعراقة النادي وما قدمه الجزيرة من نجوم للكرة الأردنية، مشيرا إلى أن الإنجاز الحقيقي، يتلخص بالتخطيط من الآن إلى تجاوز الثباب بين الكبار إلى المنافسة على الألقاب – على حد تعبيره -.
وتابع أبوعواد: "مر نادي الجزيرة وجماهيره بشكل عام، وكرة "الشياطين الحمر" بالاختبار الأصعب من العيش في "دوامة الهبوط" التي سبق وأن تجرعنا ألمها، وإن لم تستفد الإدارات السابقة من درس الهبوط الصعب، إلا أننا في مجلس الإدارة استفدنا من هذه التجربة رغم مرارتها، وتمكنا في مجلس الإدارة الحالي، من إعادة دراسة الأمور كما يجب أن تكون، ونظمنا العملية الإدارية وإعادة تهيئة مسار النادي لضمان عودته إلى المسار الصحيح".
وأردف أبوعواد قائلا: "نعلم أن الهبوط كان صعبا من جميع الجهات، ولكن هناك أندية عالمية عريقة ذاقت مرارته في كرة القدم ولا سيما، نادي سانتوس البرازيلي الذي يعيشه حاليا، ولكن لا شك بأن "الهبوط" ولد لدينا العزيمة من أجل إعادة الأمور إلى نصابها، ونجحنا بإعادة تشكيل فريق الكرة، الذي وفرنا له كل الدعم، وتعاقدنا مع إدارة فنية على كفاءة عالية، عززت الفريق باللاعبين المميزين، ووفرت ميزانية مالية مناسبة نظراً للأوضاع المالية التي تمر بها الأندية، وضمنا العودة إلى دوري المحترفين قبل نهاية بطولة الدوري بثلاث جولات".
وحول طموحات الفترة "الجزراوية" المقبلة المليئة الطموحات والعقبات في ضوء أزمة النادي المالية، قال أبوعواد: "لا شك مررنا في أوقات عصيبة، ولا سيما الأزمة المالية الخانقة، ومسألة الحجز على مقر النادي، والمطالبات المالية لعدد كبير من اللاعبين والعديد من الشكاوى على النادي، وهو الأمر الذي دفع مجلس الإدارة للعمل وفق آلية ممنهجة للسداد، ونجحنا في إنهاء قضية الحجز، وما تحقق يعتبر إنجازا لإدارة النادي في الطريق لحل المشاكل المالية العالقة، والعمل على توفير السيولة المالية المطلوبة لعودة الجزيرة بقوة إلى مسابقات المحترفين".
وزاد أبوعواد: "المرحلة المقبلة تتطلب من مجلس الإدارة الحالي، ومحبي نادي الجزيرة، التكاتف من أجل عودة بريق "الشياطين" وذكريات فرض فيها نفسه رقما صعبا في معادلة الكرة الأردنية، لذا تتطلب المرحلة المقبلة التخطيط السليم وفق مفاهيم إدارية تضمن تحقيق التطلعات الكبيرة، وإيجاد مصادر دخل مالية تكون كفيلة بتسديد المتطلبات المالية التي ستترتب علينا، وبدأنا بمخاطبة بعض الشركات الداعمة، ونتطلع إلى الوصول إلى اتفاقية رعاية نلفها بأهدافنا الكروية للاستحاقات المحلية المقبلة".

MENAFN12122023000072011014ID1107582688

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث