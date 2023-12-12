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أبو طبيخ يؤكد تطور المصارعة الرومانية ويتحلى بواقعية التأهيل الأولمبي

12/12/2023 2:38:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري يرى المدير الفني للمنتخب الوطني للمصارعة الرومانية يحيى أبو طبيخ، أن حلول المنتخب الوطني بالمركز الثالث في المجموع العام للبطولة العربية، يعكس مدى التطور الملحوظ ويعزز المكانة التي باتت تحظى بها اللعبة بين نظيراتها من الدول العربية.
وأحرز المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية 4 ميداليات ملونة (ذهبية وفضيتان وبرونزية) في البطولة العربية التي اختتمت فعالياتها مؤخرا في العاصمة العراقية بغداد، حيث نجح اللاعب سلطان علي ضامن بإحراز الميدالية الذهبية لوزن (82 كغم)، وفاز اللاعبان صهيب الحسنات وزن (63 كغم) وعمرو عبدالفتاح وزن (77 كغم) بميداليتين فضيتين، في الوقت الذي ظفر فيه اللاعب عمر ضراغمة بالميدالية البرونزية لوزن (72 كغم).
ويقول أبو طبيخ في بداية حديثه لـ (الغد): "قارعنا أبطالا معروفين على مستوى اللعبة في البطولة العربية، وهذا يعكس التطوير الملحوظ للاعبي الخبرة الكبار"، لافتا أن مشاركة اللاعبين الشباب جاءت لإكسابهم مزيدا من الخبرات من خلال زيادة الإحتكاك مع لاعبي الدول المجاورة ورفع درجة الثقة بقدراتهم.
وحول التأهيل الأولمبي ومدى قدرة المصارعة الرومانية على التواجد في دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، يؤكد: "سنشارك باللاعب سلطان علي ضامن وربما ننافس بلاعب آخر، حظوظنا في التأهل الأولمبي ستكون مرهونة بتصاعد أداء اللاعب ونتائجه في المعسكرات والبطولات المقبلة".
وستقام بطولة آسيا للرجال في الفترة من 11 إلى 16 نيسان "أبريل" المقبل في قيرغستان، وتتبعها بطولة آسيا التأهيلية بنفس المكان في الفترة 19 إلى 21 من الشهر ذاته، ويسبق البطولتين إقامة بطولة تصنيفية تحظى بمشاركة نخبة من نجوم العالم، حيث يقول أبو طبيخ في هذا الصدد: "البطولتان التصنيفية والآسيوية ستمنحنا في الجهاز الفني للمصارعة الرومانية، الذي يضم إلى جانبي المدرب إبراهيم عرعر، مؤشرات حقيقية حول مدى جاهزية وقدرة اللاعب في المنافسة على التأهل".
ويسعى المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية لإعداد اللاعبين، أحمد أبو العدس وصهيب الحسنات ويزن الحسنات ومحمد المحسيري وعمر ضراغمة ويحيى حسين أبو طبيخ، للظهور بصورة جيدة في بطولة آسيا تحت 23 عاما، وإكسابهم خبرات الوقوف على البساط ورفع مستوى الاحتكاك لديهم.
ورحب أبو طبيخ بجهود اتحاد المصارعة في استضافة معسكر تدريبي مشترك مع لاعبي منتخبات أوكرانيا ورومانيا وبلغاريا للفئتين تحت 15 و17 عاما في نيسان (أبريل) المقبل، لافتا: "هذا النوع من المعسكرات الداخلية يساهم بتنشيط الفئات العمرية لدينا ويكسبهم الخبرات والاحتكاك مع لاعبين بمستويات عالية"، مشددا أن هذا المعسكر هو الأول من نوعه في المملكة.
من جانبه، أكد المدرب الوطني واللاعب الأسبق صالح زريقات - والذي يشغل حاليا منصب رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد العربي للمصارعة - على نجاح البطولة العربية في الجانبين التنظيمي والفني مع وجود لاعبين منافسين من دول الجزائر والعراق وتونس، مشيدا بالتطور الملحوظ على المصارعة الرومانية في الأردن.
واستطرد: "الارتقاء بلعبة المصارعة يكون من خلال ديمومة المعسكرات الداخلية والخارجية والمشاركة في العديد من البطولات العربية والإقليمية، فضلا عن خلق الحوافز أمام اللاعبين الذين يمتلكون خامات وجودة عالية للاستثمار بهم".
ويرى زريقات، أن المصارعة الرومانية تواصل تحقيق النجاحات على المستويين العربي والآسيوي، خاصة وأن الأردن يمتلك في رصيده 7 ميداليات ملونة بقارة آسيا، فيما يقتصر رصيد إنجازاته في "الحرة" على الصعيد العربي، مؤكدا أن المصارعة الحرة يمكن لها اعتلاء منصة التتويج الآسيوية أسوة بنظيرتها "الرومانية" من خلال إعداد خطة طويلة المدى - حال امتلاكهم لاعبا موهوبا - مثمنا في الوقت ذاته الجهود التي يبذلها رئيس اتحاد المصارعة م.محمد العواملة للارتقاء باللعبة نحو الأفضل.

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