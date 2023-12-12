تفاؤل بـخطة اليد الجديدة في بناء المنتخب الوطني

أحسن الاتحاد الأردني لكرة اليد صنعا عندما أعلن عن الخطة الجديدة التي بدأ بتنفيذها، والتي تخص المنتخب الوطني وتحضيراته للمرحلة المقبلة، خصوصا التي تتعلق بتشكيلته من اللاعبين الذين سيخضعون للتدريبات المكثفة ضمن برنامج عمل يطبق لأول مرة بإشراف المدير الفني للمنتخبات الوطنية المصري محمد عبدالرحمن.

ومنذ يوم الأحد الماضي، دخل المنتخب الوطني في التحضيرات الجادة في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، والتي تشتمل على التدريبات الفنية واللياقة البدنية والقوة، وذلك بمشاركة المجموعة الأولى التي وقع عليها الاختيار من الجهاز الفني، والتي ستواصل التدريبات حتى مطلع شهر آذار (مارس) المقبل، يتبعها دخل المجموعة الثانية من اللاعبين في التحضيرات.

وأعلن الاتحاد الأردني في بيان نشره يوم الأحد الماضي، على صفحته الرسمية على "الفيسبوك"، أن تشكيلة المنتخب الوطني في حلتها الجديدة ستكون غالبيتها من اللاعبين مواليد 2004 يضاف إليهم عدد من اللاعبين الذين برزوا في دوري الدرجة الأولى الذي اختتم مؤخرا، والذين تقل أعمارهم عن 28 عاما، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للاتحاد لإعداد المنتخب الوطني للمشاركة في البطولة الآسيوية المقررة مطلع العام 2026.

وسيتم تقسيم البرنامج التدريبي على مراحل عدة، تنتهي المرحلة الأولى مطلع شهر آذار(مارس) المقبل، حيث يهدف البرنامج التدريبي، إلى تجهيز منتخب الشباب من مواليد 2004 للمشاركة في البطولة الآسيوية التي ستقام في شهر تموز(يوليو) 2026، حيث يتطلع المنتخب إلى تحقيق مركز متقدم في هذه البطولة، ليكون هذا المنتخب هو النواة للمنتخب الوطني للرجال.

وبعد الانتهاء من المشاركة في البطولة الآسيوية للشباب، سيتم الإعلان عن قائمة المنتخب الوطني التي ستشارك في البطولة الآسيوية التي تقام مطلع العام 2026.

الخطة الجديدة التي أعلن عنها الاتحاد، لاقت قبولا إيجابيا عند الكثير من متابعي وعشاق اللعبة، الذين ثمنوا هذه الخطة التي تعتبر ركيزة رئيسية في عملية تطوير المنتخبات الوطنية، كون التشكيلة التي ستخوض منافسات البطولة الآسيوية 2026 ستكون جلها من اللاعبين الشباب.

كما يتضح من خلال خطة الاتحاد، دافع المنتخب الوطني للشباب للمشاركة في البطولة الآسيوية التي تقام خلال شهر تموز (يوليو) المقبل، وهي استحقاق ذو أهمية كبيرة نظرا لما تشهده هذه البطولة عادة من مشاركة المنتخبات القوية في القارة الآسيوية، حيث سيتم تشكيل المنتخب الوطني للرجال بعد البطولة مباشرة، ومن ثم الدخول في تحضيرات عالية المستوى تسبق التواجد في البطولة الآسيوية للرجال مطلع العام 2026.

ولم تتوقف خطة الاتحاد على ذلك، حيث التحضير الجاد بالنسبة للمنتخب الوطني للناشئين، الذي سيواصل مشواره التدريبي بقيادة المدرب الوطني مهند المنسي، استعدادا للمشاركة في البطولة الآسيوية للناشئينن والتي تقام خلال شهر آب (أغسطس) المقبل، حيث يعول الاتحاد كثيرا على هذا المنتخب الوطني نظرا لما يضمه من عناصر جيدة ظهرت بصورة طيبة في البطولة العربية التي جرت في تونس مؤخرا.

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