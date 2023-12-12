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عصفور يتوق لوضع لمساته على سلة الفحيص

12/12/2023 2:38:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري يتطلع المدرب الوطني نايف عصفور، إلى ترك بصمته ووضع لمساته في مهمته التدريبية الأولى كمدير فني لفريق سيدات نادي شباب الفحيص بكرة السلة، الذي يتحضر للدفاع عن لقبه في مشاركته التاريخية الثالثة تواليا بالنسخة السادسة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي تحتضنها إمارة الشارقة خلال الفترة من 2 إلى 12 شباط (فبراير) من العام المقبل.
نايف عصفور (32 عاما)، دخل مجال التدريب في العام 2013 من بوابة النادي الأرثوذكسي، قبل أن ينتقل بعدها بعامين إلى نادي شباب الفحيص، والذي ما يزال موجودا معه حتى يومنا الحالي من خلال تدرجه في تدريب فرق الفئات العمرية للفحيص والعمل مساعدا لمدرب فريق السيدات فيصل النسور، وهو المنصب ذاته الذي شغله العام 2021 مع المنتخب الوطني للسيدات.
ويقول عصفور، في بداية حديثه الخاص لـ"الغد": "التحدي كبير والمهمة ليست بالسهلة على الإطلاق، لكنني سأكون على قدر المسؤولية، إيمانا بقدرتي على توظيف خبراتي في مقارعة الخطط الفنية لكبار المدربين في الفرق المنافسة المتوقع مشاركتها بالبطولة"، مؤكدا تعطشه لإحراز لقب البطولة رغم الانقطاع الطويل للاعبات عن خوض المنافسات مع غياب وجود مسابقة محلية لهن حتى الآن.
وأضاف: "أؤمن بقدراتي على قيادة فريق الفحيص نحو مواصلة الإنجازات، وهذا سبب قبولي المهمة، التحديات الصعبة تشكل حلما جميلا وهدفا لكل مدرب طموح"، معربا عن شكره للمدرب السابق فيصل النسور، الذي عمل مساعدا له باعتباره الملهم الأول والداعم الحقيقي له، وفقا لقوله، على مدار نحو 8 سنوات مضت من عملهما معا في الجهاز التدريبي لفريق شباب الفحيص.
وما تزال مشاركة لاعبة الارتكاز ماريا الحن غامضة حتى الآن، في ظل استمرار معاناتها من آلام نتيجة إصابتها السابقة مع المنتخب الوطني بكسر في الكاحل، ولم يتضح أيضا مدى قدرة اللاعبة يارا حمادة على المشاركة بسبب ظروف دراستها الجامعية في تخصص الطب، فيما تأكد غياب اللاعبة فرح أبو عابد بسبب ظروف الدراسة والعمل، بالوقت الذي تعاني فيه اللاعبة ليليانا أبو جبارة من تمزق في عضلة "البطة"، ويتوقع أن تلتحق بالتدريبات الجماعية للفريق مطلع كانون الثاني (يناير) المقبل.
وتنتظم اللاعبات؛ تالا شحاتيت وماسة النوباني وزاره النجار وذكرى شحادة وجوانا حداد وجود خلف والشقيقتان زينة وحور القراعين ونيكول خوري وتالا الشعراوي ودانيا منصور ومايا مرعي وسارة أبو شما، في التدريبات الجماعية لـ"السماوي"، فيما ستلتحق صانعة الألعاب رشا عبده بتدريبات الفريق منتصف الشهر المقبل، علما أن الجهاز الفني لفريق الفحيص يضم د.محمد اتكيدك مساعدا للمدرب وأحمد سمير مدربا للياقة البدنية وأنس جبارات معالجا.
ويشير عصفور في هذا الصدد: "نتدرب بشكل جيد لرفع الجانب البدني وتحسين الجوانب المهارية للاعبات، لم نبلغ حتى الآن درجة الجاهزية المطلوبة، ويتوقع أن تكتمل في منتصف الشهر المقبل مع التحاق اللاعبات كافة"، مشددا على امتلاكه مزيجا من لاعبات الخبرة والشابات، بشكل يرشحه للمنافسة على لقب بطولة الشارقة والدفاع عنه.
وحول ملف اللاعبات المحترفات، يقول: "نسعى لاستقطاب ثلاث لاعبات محترفات على سوية عالية؛ حيث تتيح تعليمات البطولة وجود لاعبتين على أرض الملعب ولاعبة على دكة البدلاء، سأكون واضحا بالقول إنني أواجه صعوبات كبيرة في حسم ملف المحترفات، سواء في ظل ارتباط نخبة المحترفات بعقود سابقة مع فرقهن بالدوريات المختلفة، أو رفضهن التوقيع عقدا لا تتجاوز مدته 30 يوما"، مؤكدا ضرورة حسم ملف المحترفات قبل نهاية كانون الأول (ديسمبر) الحالي، خاصة وأن خيارات المدير الفني لفريق شباب الفحيص نايف عصفور في استقطاب صانعة الألعاب الأميركية مونيك ريد، تلاشت مع إعلانها اعتزال اللعب مؤخرا وتوجهها للتدريب في دوري الجامعات الأميركية.
وثمن عصفور ثقة إدارة نادي شباب الفحيص ممثلة برئيس النادي أيمن سماوي، في قدراته على استلام مهمة تدريب الفريق الأول، كاشفا عن سعي الإدارة إلى تأمين معسكر تدريبي مشترك مع نادي سبورتينغ المصري خلال الشهر المقبل، استنادا إلى اتفاقية التوأمة بين الناديين.
وتعد بطولة الشارقة من كبرى البطولات الداعمة للمرأة في منطقة الشرق الأوسط، وسبق للفحيص المشاركة في نسختين سابقتين؛ حيث حصل على وصافة البطولة في العام 2018 بخسارته أمام نادي سبورتينغ المصري (62-63)، قبل أن يثأر لنفسه في نسخة العام 2020 ويحقق اللقب الأول في تاريخه برد الدين وفوزه على سبورتينغ المصري (61-59)، علما أن النادي الأرثوذكسي شارك في النسخة الأولى للعبة كرة السلة في دورة الألعاب للأندية العربية السيدات بالعام 2016، وحل وصيفا آنذاك بخسارته النهائي أمام الشارقة الإماراتي (42-66).

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