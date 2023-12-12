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بشرى يتأهل.. و4 مباريات بـسلة الناشئين اليوم

12/12/2023 2:38:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري تقام، اليوم، أربع مباريات في دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، حيث تحتضن صالة الأمير حمزة "المدينة الرياضية" مباراة فريقي نجوم اتحاد عمان والإنجليزية عند الساعة الخامسة مساء، وهو اللقاء الذي سيتم بثه عبر المنصات الرقمية لـ"الغد".
ويستقبل فريق نجوم الإنجليزية نظيره فريق الأرثوذكسي عند الساعة 6:30 مساء في الصالة نفسها، التي ستشهد أيضا مواجهة فريقي الجبيهة والأهلي عند تمام الساعة 8 مساء. وستكون صالة الحسن للشباب في مدينة إربد، مسرحا لمواجهتي دير أبي سعيد وبيت ايدس عند الساعة 4 مساء، وكفريوبا مع الجليل "ديربي الشمال" عند الساعة 5:30 مساء، وهو اللقاء الذي سيتم بثه أيضا عبر المنصات الرقمية لـ"الغد" بتعليق الزميل مصطفى منصور.
وفاز شباب بشرى على فريق غزة هاشم بنتيجة (44-28)، في لقاء جمعهما أول من أمس في صالة الحسن للشباب بمدينة إربد، وبرز فيه لاعبه محمد دهيمش بتسجيله 23 نقطة و8 متابعات و4 تمريرات و2 ستيل بفاعلية 16، فيما كان محمد العبسي المسجل الأبرز من جانب غزة هاشم بـ14 نقطة مع 10 متابعات "الدبل دبل" وتمريرة و3 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 4. وفي مباراة أقيمت بالصالة نفسها، حقق فريق الأشرفية الفوز على كفر راكب بنتيجة (34-17)، في لقاء برز فيه لاعبه محمود بني ارشيد بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 15 نقطة و30 متابعة و3 تمريرات وستيل وبلوك شوت بفاعلية 20.
وأنهى فريق شباب بشرى المرحلة الأولى متصدرا ترتيب فرق مجموعته الثالثة في العلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، يليه غزة هاشم ثانيا برصيد 10 نقاط وكفرراكب ثالثا برصيد 7 نقاط، متقدما بأفضلية فارق السلات المسجلة في المواجهات المباشرة عن فريق الأشرفية، الذي حل رابعا في المركز الأخير بالرصيد النقطي نفسه، ليغادر البطولة من دورها الأول.

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