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بهاء فيصل.. ينهي الغياب التأهيلي بحسه التهديفي

12/12/2023 2:38:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو سنتان من الغياب، لم تفقد نجم الوحدات بهاء فيصل حسه التهديفي الرائع، عندما عاد من بعيد وفي أول مشاركة رسمية لفريقه الوحدات، ليهديه تعادلا ثمينا مع ضيفه الكويت الكويتي في منافسات كأس الاتحاد الآسيوي، أبقى الوحدات في دائرة التأهل في مباراة الجولة الأخيرة –الجولة السادسة- من منافسات المجموعة الثانية، وزادها تألقا بفوزه بلقب أفضل لاعب بالمباراة.
ويقول النجم بهاء فيصل في رده على استفسارات "الغد": "سنتان من العمل، لم أفقد الأمل بالله، رغم العقبات التي رافقت رحلتي العلاجية، بعد الإصابة التي تعرضت لها بالرباط الصليبي، خلال مشاركتي المنتخب الوطني في مباراته أمام المغرب ببطولة كأس العرب التي أقيمت في قطر خلال شهر كانون الأول (ديسمر) من العام 2021، وما تبعها من برنامج علاجي، كانت عائلتي وشقيقي طارق، يضيئون عتمات أيام العلاج التي استمرت لسنة و3 أشهر، وبعدها خضعت لفترة تأهيل علاجية حتى عدت إلى معشوقي المستشطيل الأخضر، بقميص الوحدات.
وعن رحلته العلاجية حتى شفائه وعودته لمغازلة الشباك، أجاب "البوب" بهاء فيصل: "الإصابة اضطرتني إلى فسخ عقدي بالتراضي مع نادي الشمال القطري الذي شاركته التأهل إلى دوري نجوم قطر، ولم تسعفني الإصابة على مواصلة طموحاتي، وأشكر النادي على ما قدمه لي وترك مكاني محفوظا حتى اللحظة التي طلبت منه فسخ عقدي وتعويضي بمحترف مهاجم، وتعرضت للكثير من الصعوبات في رحلتي العلاجية التي امتدت قرابة السنتين".
وتابع: "تسلحت بثقتي بالله، وتحديت الطريق الوعرة حتى من الله علي بالشفاء، وبعد أن خضعت للعلاج في "اسبيتار"، اضررت لخوض رحلة علاجية وتأهيلية في إسبانيا على نفقتي الخاصة، وعدت منها بتحسن ملحوظ، ولم أتردد في تلبية نداء نادي الوحدات، ووقعت له في الموسم 2023، متابعا تأهيلي للوصول إلى الشفاء التام الذي يؤهلني لمشاركة زملائي بالاستحقاقات المحلية والآسيوية، ووفقني الله في تسجيل هدف التعديل لفريقي أمام الكويت في الرحلة الآسيوية، الذي أبقانا في دائرة المنافسة على بطاقة التأهل، وسأبذل وزملائي قصارى جهدنا لإسعاد الجماهير بالمنافسة على الألقاب المحلية".
"البوب" والعودة إلى "النشامى"
ولعل هذا التألق لبهاء فيصل الذي يشغل مركز المهاجم الصريح، يجعله على أعتاب العودة إلى أحضان "النشامى" من جديد، وهو الذي غادر صفوفه مرغما بسبب الإصابة في كأس العرب بقطر، إلا أنه قدم أوراق اعتماده منذ المشاركة الأولى لفريقه الوحدات أمام الكويت، في المباراة التي حظيت بمتابعة المدير الفني لللمنتخب الوطني المغربي حسين عموتة.
ولعل الموهبة التهديفية التي يتميز بها "البوب"، فضلا عن قدرته على صناعة الألعاب، تفرض حاجته الملحة لإشغال المركز الذي يحتاجه عموتة، لتدعيم المقدمة الهجومية إلى جانب المهاجمين المميزين يزن النعيمات وعلي علوان، وتشكيله إضافة نوعية إلى صفوف "النشامى" الذي يستعد لخوض نهائيات آسيا في قطر كانون الأول (ديسمبر) الحالي، واستعادة توازنه في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وتحقيق الحلم الأردني المونديالي الذي طال انتظاره.
ويذكر أن "البوب"، نال شرف الدفاع عن ألوان المنتخبات الوطنية، ولا سيما "الشباب" و"الأولمبي" و"الأول"، وسجل مع منتخب الشباب 12 هدفا، وللمنتخب الأولمبي 9 أهداف، وفي صفوف "النشامى" 18 هدفا، وسجل ما مجموعه 39 هدفا في صفوف جميع المنتخبات الوطنية الكروية التي لعب في صفوفها قبل الإصابة التي تعرض لها.
"البوب وحداتي"
ويعتبر "البوب" بهاء فيصل ماركة وحداتية بامتياز، وهو الذي لفت الانتباه إلى موهبته التهديفية من المدرسة الكروية لنادي الوحدات (فرع الزرقاء)، وهو لم يبلغ من العمر حينها 10 سنوات، تحت إشراف نجم الوحدات السابق فراس فوزي، وتدرج في فرق الفئات العمرية الوحداتية منذ 15 عاما، وتدرج تباعا في صفوف فرق تحت 15 و17 و20 سنة، وتميز بموهبته التهديفية وصناعة الألعاب، وكانت مثار إعجاب مدربيه، ولا سيما، ناصر حسان، خليل الجارحي، إيهاب معالي، والراحل المدرب والإداري الفذ عزت حمزة، ونلاحظ تميزه عندما لعب لفريق 20 سنة، وهو ما يزال ابن 17 ربيعا ، وساهم مع زملائه في الظفر بلقب الدوري، وخطف لقب "الهداف"، برصيد 20 هدفا.
ذلك التميز والإبداع لـ"البوب"، قدمه سريعا موهبة تهديفية بارعة إلى فريق الوحدات الأول، حين استدعاه المدرب عبدالله أبوزمع موسم 2013-2014، وشارك الفريق الأول أولى مبارياته أمام العربي موسم 2013-2014، ولعب مهاجما إلى جانب "الصقر" محمود شلباية، وتعلم الكثير واكتسب الخبرة، بوجوده إلى جانب "النجوم الكبار" كل من: شلباية، رأفت علي، عامر ذيب، حسن عبدالفتاح، عامر شفيع وغيرهم، واللعب خلف جماهير وفية وذواقة.
وساهم "البوب" برفقة زملائه خلال لعبه بالوحدات، برفع 8 كؤوس، منها كأس الدوري 4 مرات، كأس الكؤوس مرتين، وكأس الأردن مرة واحدة، ودرع اتحاد الكرة مرة واحدة"ـ وعرف بـ"ماكينة" الأهداف الوحداتية. وحول مهارته في تسجيل وصناعة الأهداف بأرقام لا تنسى، حين سجل للوحدات خلال فترة الأعوام 2015-2019، 53 هدفا بالقميص الأخضر، منها 30 هدفا في بطولة الدوري في المواسم (2015-2016 2018-2019)، و11 هدفا في مسابقات كأس الأردن وكأس الكؤوس ودرع الاتحاد، و12 هدفا في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، وبرع في صناعة الألعاب حين تميز بـ17 تمريرة حاسمة في البطولات المحلية والآسيوية، واللافت أن بهاء فيصل احترف مع نادي الكويت في مرحلة الإياب من موسم 2017-2018، وكان قبل رحيله متصدرا لقائمة هدافي مرحلة الذهاب برصيد 8 أهداف، وعندما عاد إلى أحضان الوحدات موسم 2018-2019، ظفر الموسم الحالي، بلقب هداف الدوري برصيد 15 هدفا ليس من بينها أي ركلة جزاء.

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