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نظام دوري الطاولة الجديد يرفع وتيرة المنافسة

12/12/2023 2:38:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تنطلق اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، منافسات دوري أندية الدرجة الأولى لكرة الطاولة، والتي يقيمها الاتحاد وفق نظام جديد يرفع من نسبة المنافسة بين الفرق، وخصوصا تلك التي تسعى للتتويج باللقب، حيث يقام الدور الأول من مرحلة واحدة يتم من خلال نتائجها تحديد الفرق الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى، والتي ستنتقل مع كامل النقاط التي حصلت عليها، إلى منافسات المربع الذهبي، والذي يقام وفق من مرحلة واحدة لتحديد هوية الفريق البطل، والفرق الحاصلة على بقية المراكز.
ويهبط إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية الفريقان الحاصلان على المركزين التاسع والأخير مع ختام منافسات المرحلة الأولى، في الوقت الذي استكمل فيه الاتحاد ترتيباته الإدارية والفنية كافة، لإقامة هذا النشاط الذي يعتبر من المسابقات المهمة التي يعتمد عليها الاتحاد برفع المستوى الفني للاعبين المشاركين، وخصوصا اللاعبين الذين سيمثلون المنتخب الوطني في الاستحقاقات المقبلة.
وحدد اتحاد اللعبة الساعة الخامسة من مساء يوم السبت المقبل، موعدا للاجتماع الفني والذي يشتمل على إقرار التعليمات الفنية، وسحب قرعة البطولة، بحضور أعضاء اللجنة الفنية المنبثقة عن الاتحاد، وممثلي الأندية المشاركة، مثلما حدد الاتحاد اليوم ذاته، موعدا أخيرا لتسجيل اللاعبين، والذي ينتهي عند الساعة الرابعة مساء.
واختار الاتحاد موعد إقامة البطولة، والتي تستمر حتى يوم 24 من الشهر ذاته، ليتناسب مع الأجندة الخاصة للمنتخب الوطني في تحضيراته ومشاركاته المقبلة، والتي ستكون بشكل مكثف نظرا لأهميتها، وخصوصا التي تتعلق بالتصفيات الأولمبية لمنطقة غرب آسيا، التي تقام خلال شهر آذار (مارس) المقبل، وهي المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، حيث يسعى الاتحاد في الفترة المقبلة إلى تأمين المتطلبات الفنية للاعبي المنتخبات الوطنية لضمان تواجدهم في التصفيات بالصورة الطيبة والإيجابية، التي تعزز من فرصهم بتحصيل بطاقتي التأهل المخصصتين لمنطقة غرب آسيا لرجال والسيدات.
وينتظر أن تحفل لقاءات دوري الدرجة الأولى بالندية والإثارة نظرا لقوة الفرق المشاركة، وتطلعاتها لتحصيل المراكز الأربعة الأولى، التي تمنحها فرصة التواجد في المربع الذهبي، إضافة إلى الفرق الساعية إلى الابتعاد عن دائرة الخطر والبقاء بين فرق الكبار لموسم جديد.
وتشهد لقاءات الدوري مشاركة فرق، مدينة الحسين للشباب والأرثوذكسي والوحدات وحمادة ومؤتة ومعدي ومعان والطالبية والقلعة وجرش.
ويذكر أن فريق مدينة الحسين للشباب، هو حامل لقب النسخة الأخيرة من الدوري، فيما حل فريق الأرثوذكسي بالمركز الثاني، وجاء فريق الوحدات بالمركز الثالث، ثم جاء فريق مؤتة بالمركز الرابع، وهذه الفرق الأربعة خاضت لقاءات بطولة النخبة التي توج فيها الأرثوذكسي بطلا وجاء مدينة الحسين بالمركز الثاني.
أما بطولة أندية السيدات، فهي فرصة كبيرة جدا لفريق الأرثوذكسي، لتحصيل المركز الأول، نظرا لما يضم من لاعبات يعتبرن الأفضل على الساحة المحلية في الوقت الحالي، وينتظر أن تشهد البطولة مشاركة فرق، أبو نصير وحمادة ومدينة الحسين للشباب إلى جانب الأرثوذكسي، وتقام منافسات البطولة وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة يتحدد على ضوء نتائجها الفريق الذي سينال اللقب.
وتحظى البطولتان بمتابعة حثيثة من الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية الذي يقوده المصري عمرو رضا، وذلك للوقوف على الحالة الفنية للاعبين واللاعبات، وخصوصا الذين سيمثلون المنتخب الوطني في المرحلة المقبلة.

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