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الحكم الزواهرة يقود قمة الفيصلي والحسين إربد

12/12/2023 2:38:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن اتحاد كرة القدم عن الطواقم التحكيمية، التي ستتولى إدارة مباريات الجولة العاشرة من دوري أندية دوري المحترفين؛ حيث أسندت اللجنة إلى الحكم الدولي مراد الزواهرة إدارة قمة لقاءات الجولة، التي تجمع بين فريقي الفيصلي والحسين إربد، إلى جانب الحكام المساعدين محمد الخلف، أحمد مؤنس، ومحمد مفيد رابعا، وعمرو عجاج حكما إضافيا.
ويتولى إدارة مباراة مغير السرحان وشباب الأردن الحكام؛ محمود السوالمة للساحة، والحكام المساعدون أيمن عبيدات، صابرين العبادي، ومحمود أبو صبيح رابعا.
ويقود مباراة معان وشباب العقبة الحكام؛ أحمد يعقوب للساحة، والحكام المساعدون محمود ظاهر، قصي الشمايلة، وإبراهيم سمارة رابعا، بينما يقود مباراة الجليل والسلط الحكم محمد مفيد للساحة، والحكام المساعدون حمزة أبو عبيد، محمد محرم، وموسى اللحام رابعا.
ويتولى إدارة مباراة سحاب والوحدات الحكام؛ أدهم مخادمة للساحة، والحكام المساعدون عمرو عجاج، إسلام العبادي، ومحمود السوالمة رابعا.
يقود مباراة الأهلي والرمثا الحكام؛ أحمد فيصل للساحة، والحكام المساعدون قيس خميس، أحمد الحتو، وبكر هباهبة رابعا.

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